ABD'li Ödeme Devi, Kripto Paralara Destek Vereceğini Resmi Olarak İlan Etti

ABD'li ödeme devi Mastercard, çok yakında bazı kripto para birimlerini destekleyeceğini açıkladı. Ama bu destekten hangi kripto paraların yararlanacağı henüz gizemini koruyor.