ABD'de Drone Düşürmek Artık Serbest

ABD'de onaylanan yeni kanun, hükumet yetkililerine, havada gördükleri bir drone'u yerle bir etme yetkisi veriyor!

ABD'de Drone Düşürmek Artık Serbest

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