ABD'de Drone Düşürmek Artık Serbest
ABD'de onaylanan yeni kanun, hükumet yetkililerine, havada gördükleri bir drone'u yerle bir etme yetkisi veriyor!
ABD Başkanı Donald Trump, hükumet yetkililerinin özel mülkiyete ait insansız uçakları vurmalarına izin veren bir yasa olan Federal Havacılık Otoritesi için Yeniden Yetkilendirme Yasasını imzaladı. "Gelişmekte Olan Tehditleri Önleme" adlı hüküm, "insan, tesis veya varlıkların güvenliğini veya korunmasını içeren görevli personelin" drone'nun kontrolünü bozabileceğini, kontrol edebileceğini, devre dışı bırakabileceğini, engelleyebileceğini, müdahale edebileceğini, ele geçirebileceğini veya kontrolünü ele geçirebileceğini belirtiyor. Ayrıca gerekirse "insansız uçak sistemi veya insansız hava aracına" zarar verebilir veya düşürebilirler.
Bu hükmün geniş kapsamlı bir yorumu, özellikle video kayıtlarını toplamak için drone kullanan gazeteciler, film yapımcıları ve aktivistler arasında anlaşmazlık yaratıyor. Hüküm, askeri veya polis personeliyle sınırlı değil, yani herhangi bir hükumet departmanından yetkililer bir insansız hava aracını düşürebilir.
Levent Öztürk
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