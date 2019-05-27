ABD'den Şaşırtıcı Huawei Açıklaması!
ABD başkanı Trump, ambargo koyduğu Çinli dev Huawei konusunda U-dönüşü yapabileceğinin ilk sinyallerini verdi!
- Levent Öztürk
ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'nin Çin ile yapılacak daha geniş bir ticaret anlaşması ile tekrar Amerika'ya "dönebileceğini" söyledi. Firma, şu anda ulusal güvenlik riski taşıyan donanım endişesi ile efektif olarak ABD telekom pazarından çıkartılmış durumda.
Geçtiğimiz hafta, ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikalı firmaların Huawei ile çalışmalarını yasakladı ve bu karar, firmanın telefonlarının artık Google'ın Android işletim sistemi için güncelleme almayacağı veya popüler uygulamalarına erişemeyeceği anlamına geliyordu. Ancak kararın etkisi, çok daha geniş ve daha yıkıcı sonuçlara sebep olabilir. Birleşik Krallık merkezli çip tasarımcısı ARM, Huawei ile kontratları üzerinde çalışmayı geçici olarak durdurdu. Son olarak SD kart desteği de tehlikeye girdi.
Huawei, sürekli olarak casusluk iddialarını reddediyor ve ABD'nin bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını söylüyor. Bu durumun, ABD ve Çin arasındaki çok daha geniş bir ticari anlaşmazlığın parçası olduğu sıklıkla konuşuluyor ve bu anlaşmazlık sırasında her iki taraf da birbirlerine karşı çeşitli vergiler ve sınırlamalar uygulamaya devam ediyor.
Huawei'nin bir güvenlik riski olduğunu iddia eden Trump, Huawei'nin gelecekteki bir ticari anlaşmanın parçası olabileceğini söyleyerek aslında gözünü Çin'e diktiğini bie nevi kanıtlamış oluyor. Trump'ın U dönüşü yapmasının tamamen emsalsiz olduğu da söylenemez. Geçtiğimiz yıl, daha önceki ticari ihlallerinden dolayı ABD ile çalışması engellenen ZTE, neredeyse tüm varlığını kaybedecekken Trump, iş gücünün işsiz kalmasını engellemek bahanesiyle kişisel olarak duruma müdahalede bulunmuştu.
Bu tür bir davranış, eğer ticaret görüşmelerine devam etmek istiyorsa, ABD'nin "hatalı hareketlerini düzeltmesi" gerektiğini söyleyen Çin tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.
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