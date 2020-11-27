Acer'dan Evde Sinema ve Maç İçin Özel Projeksiyon Cihazı

Kablosuz bağlantı konforunu 4.000 lümenlik yüksek parlaklıkla birleştiren Acer H6541BDi projeksiyon cihazı, akıllı telefon ve bilgisayar ekranını kolayca yansıtabilmesi ile ev eğlencesini bambaşka bir noktaya taşıyor.