Acer'dan Evde Sinema ve Maç İçin Özel Projeksiyon Cihazı

Her yerde pratik bir şekilde kullanılabilmeleri ve TV ekranından büyük görüntü sunabilmeleri ile ev eğlencesinin gözde ürünlerinden projeksiyon cihazları, kablosuz bağlantı desteği ve görüntü yansıtma gibi özellikleri sayesinde ev eğlencesine yeni bir boyut getiriyor.
Görüntüde Mükemmel Denge: Her Kareyi Otomatik Analiz Ediyor
Acer H6541BDi, yüksek parlaklık ve derin siyahlar ortaya çıkartan kontrast değerleri kadar, Acer ColorBoost3D teknolojisiyle gerçek hayattaki renkleri yansıtabilmesiyle bu alanda fark yaratacak iddialı bir projeksiyon cihazı olarak dikkat çekiyor. Full HD çözünürlük ile son derece net bir görüntü sunan H6514BDi, sadece 2 metre mesafeden 60 inç görüntü boyutuna ulaşıyor. 4.000 ANSI lümen parlaklık oranı ile aydınlık ortamlarda dahi kristal netliğinde, canlı görüntüler sunan projeksiyon cihazı, yansıtılan görüntünün her bir karesini analiz ederek 10.000:1'e ulaşan çarpıcı dinamik kontrast oranı ile görüntüde mükemmel bir denge kuruyor.
Özel Futbol Modu ile maç keyfi evde yaşanır
Acer projektörler için özel hazırlanan Futbol Modu, çim sahanın yeşili ve futbolcuların cilt tonlarının yanı sıra, parlaklık, doygunluk, keskinlik ve gama ayarlarını otomatik olarak iyileştirerek stadyum keyfini eve taşıyor. Ayrıca, projeksiyon cihazının HDMI 3D desteği sayesinde üç boyutlu filmler ve diğer içerikler de eşsiz bir derinlik kazanıyor. Projeksiyon cihazının 3 Watt gücündeki dahili hoparlörü, harici bir ses sistemine ihtiyaç duymadan evinizi istediğinizde sinema salonuna, istediğinizde de stadyuma çevirebiliyor.
En ince detaylar, en gerçekçi renkler
Görünürlüğü en iyi seviyeye getiren LumiSense teknolojisi ile en karanlık sahneler bile detaylarını kaybetmeden yansıtılabiliyor. 6 segmentli renk çemberi, gelişmiş lamba aydınlatması ve güçlü görüntü işleme özelliklerinin bir araya geldiği Acer ColorBoost 3D, binlerce saatlik kullanımdan sonra bile hem 2D hem 3D içeriklerde renklerin doğada olduğu gibi canlı ve gerçekçi olmasını sağlıyor.
Ayrıca, ISFccc sertifikasına sahip olan Acer H6541BDi, gün ve gece için özel renk kalibrasyon modları ile her ortamda renk kalitesini koruyor. Acer BlueLightShield™ teknolojisi ise uzun zaman projeksiyon karşısında geçen vakitlerde göz yorgunluğunu önlemek için zararlı mavi ışıkları filtreliyor.
Kablosuz, uygulamasız, gerçek zamanlı ekran aynalama
Acer H6541BDi'nin en çarpıcı yanlarından birisi, sahip olduğu kablosuz dongle ile akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ya da PC ile kolayca iletişim kurabilmesi. Ekran aynalama özelliği ile Windows 10, Android ve iOS işletim sistemli cihazların ekranını anında yansıtabilmek mümkün. Kullanıcılar, Windows işletim sistemli bilgisayarları üzerinde herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymuyor.
Acer, yansıma açısı nedeniyle oluşan görüntü bozulmaları için de otomatik kenar düzeltme özelliği sunuyor. Öte yandan ters yerleştirilen projeksiyon cihazlarında da görüntüyü otomatik olarak dikey çevirerek, ekstra ayar yapma zahmetini ortadan kaldırıyor.
Sergi salonu, mağaza ekranı gibi farklı kullanım alanları için 7/24 kesintisiz kullanılabilen cihaz, ExtremeECO özelliği ile giriş sinyali olmadığında otomatik ekonomik moda geçiyor ve belirli bir süre kullanılmadığında kapanıyor. Bu sayede, yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu yapmak, lambaları kısması sayesinde de lamba ömrünü 12 bin saate kadar uzatmak mümkün oluyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer H6541BDi, 4.999 TL'lik fiyatıyla satışta.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın