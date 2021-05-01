Acer Predator Sim Racing Cup 2021 Başlıyor!

Acer, Indycar sürücüsü ve F1 efsanesi Romain Grosjean'ın simülasyon yarış takımı R8G eSports'un desteğiyle düzenlenen Predator Sim Racing Cup 2021 için kayıtların 21 Mayıs 2021 tarihine kadar açık olduğunu duyurdu. AssettoCorsa platformunda düzenlenecek olan yarış yalnızca sim yarışçılarını değil, oyuncuları ve motor sporları tutkunlarını da bekliyor.
Türkiye'deki katılımcılar arasından Predator Sim Racing Cup ulusal finalinde yarışmaya hak kazananlar, hot lap sırasında en hızlı tur zamanına imza atanların sıralanmasıyla belirlenecek. 45 dakika sürecek ulusal finalde en fazla 20 pilot yarışabilecek. Ulusal şampiyon, diğer 14 ulusal şampiyona ve R8G eSpor takımının profesyonel sürücülerine karşı 30 Mayıs'ta "Uluslararası Finale" katılma hakkı kazanacak. Uluslararası finalin şampiyonu, bir yıllığına R8G eSpor takımına katılarak paranın satın alamayacağı özel bir deneyimin parçası olacak.
Bu eşsiz deneyim fırsatını hem motor sporları hem de oyun tutkunlarına sunmayı hedefleyen yarışlar hakkında açıklama yapan Acer EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, "Acer olarak eSporu herkes için erişilebilir kılma ve yeni yeteneklerin keşfini destekleme konusunda öncü rol üstleniyoruz. Predator Sim Racing Cup 2021 ile ilk kez tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen kendi uluslararası eSpor yarışmamızı oluşturduk. Yarışmamız simülasyon yarışçılarına, oyunculara ve motor sporları tutkunlarına yeni bir heyecan getirmenin yanı sıra, son derece cazip bir ödül havuzuna sahip. Motor sporları efsanesi Romain Grosjean, R8G eSpor ekibi ve 30'a yakın ülkedeki en iyi perakende iş ortaklarımızın yakın iş birliğiyle böyle bir yarışmayı hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz," ifadelerini kullandı.
Predator Sim Racing Cup 2021 ulusal eleme turları, Mercedes AMG GT3'ün sürücü koltuğuna oturan pilotları saatte 350 km ile giderken bir anda saatte 70 km'ye düşmeye zorlayan efsanevi Monza pistinde gerçekleştirilecek. Uluslararası finalin düzenleneceği pist, tüm ulusal şampiyonların katılacağı oylamayla belirlenecek.
Predator Sim Racing Cup 2021 Türkiye Finali, yarış boyunca hayranları yönlendirmek ve heyecanlandırmak için kamera karşısına geçecek olan Emre Baltaoğlu ve Cihangir Perperik'in sunumlarıyla Motorsport.com Twitch ve YouTube kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Uluslararası finalin yayın detayları etkinlikten kısa bir süre önce duyurulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın