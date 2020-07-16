Acronis'ten Dev Satın Alma! Artık Tamamen Acronis'in Bir İştiraki Olacak!

Siber korumada küresel bir lider olan Acronis, bugün dünyanın dört bir yanındaki işletmeler ve devlet kurumları için uç nokta cihaz/port kontrol veri sızıntısı önleme yazılımı sağlayıcısı DeviceLock, Inc.'in satın alındığını duyurdu. Anlaşmanın bir parçası olarak, DeviceLock tamamen Acronis'in bir iştiraki olacak.
DeviceLock, dünya çapında 5 binden fazla kuruluşta 4 milyon bilgisayarı koruyan uç nokta Veri Kaybını Önleme (DLP) konusunda açık bir lider. Ayrıca şirket, perakende, bankacılık ve finans, tıp, ilaç, hükümet ve savunma, imalat dahil olmak üzere çok çeşitli iş türlerinde küresel bir müşteri varlığına da sahip.
DeviceLock DLP, istem dışı hatalar veya kötü niyetli amaçlarla çalışanlar, yükleniciler veya ziyaretçilerden kaynaklanan ciddi veri kaçağı olaylarının yaklaşık üçte ikisine neden olduğu için, veri sızıntılarını kaynağında durdurmak için tasarlanmış bir ürün. DeviceLock çözümleri değerli verilerin bu ciddi iç tehditlere karşı birinci sınıf koruması sağlıyor. Bu satın almaya yeni özelliklerin kazanılması, Acronis'in her işletmeye birinci sınıf siber koruma sağlama misyonunu ilerletmesine yardımcı olacak.
Önemli bir birliktelik
Acronis'in DeviceLock teknolojisini Acronis Cyber Platformuna entegre ederek Acronis Cyber Cloud Solutions portalı üzerinden yeni hizmetler de sunacağını belirten Acronis Ülke Satış Müdürü Cüneyt Atınç, "Aynı zamanda, Acronis tam teknik desteği korurken DeviceLock DLP kompleksinin yeni sürümleri üzerinde çalışmaya devam edecek. Türkiye'de de bu satın almanın olumlu etkilerini göreceğiz" dedi.
DeviceLock'un tam DLP paketi ile birlikte Acronis, siber güvenliğin beş vektörü olarak bilinen güvenlik, erişilebilirlik, tüm verilerin, uygulamaların ve sistemlerin gizliliği, özgünlüğü ve güvenliği (SAPAS) anlamında müşterilere ve iş ortaklarına, kurumsal Windows ve Mac dizüstü bilgisayarlara, masaüstü bilgisayarlara ve sanallaştırılmış Windows oturumları ve uygulamalarından veri sızıntılarını önlemeye yönelik basit ve uygun fiyatlı bir yaklaşım sunacak.
"DeviceLock çözümlerini siber koruma ürünleri ve hizmetleri portföyümüze ekleyerek, ortaklarımıza ve müşterilerimize uygun bir fiyat aralığında uç nokta DLP çözümleri arasında benzersiz bir işlevsellik sağlamanın kolay bir yolunu sunuyoruz" diyen Acronis Kurucusu ve CEO'su Serguei "SB" Beloussov, şöyle konuştu:
"Hem şirket içinde yeni çözümler geliştirmeye hem de mevcut yapımıza daha da fazla yetenek eklemek için ek lider tedarikçiler edinmeye çalışıyoruz. BT güvenliği dünyası her zaman değişiyor ve pazarın sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için çözümlerimizi geliştirmeye devam etmeye kararlıyız."
Acronis, DeviceLock'un hizmetlerini BT kanalındaki 50 bin iş ortağı topluluğuna sunmanın değerini görerek MSP'lerin ve hizmet sağlayıcıların müşterilerinin veri koruma ihtiyaçlarını daha iyi yönetmelerini sağlıyor. Acronis'in altyapı dağıtım gereksinimlerini konuma, bütçeye ve kullanım durumuna göre karşılama yeteneği, Acronis Cyber Protect ile siber koruma sağlamak için onlara en iyi kontrol ve esnekliği sağlıyor. Acronis, siber koruma tekliflerini geliştirmeye ve ortaklar ve müşteriler tarafından talep edilen yetenekleri eklemeye devam etmeyi planlıyor.
"Acronis ile birleşerek, ürün yeniliğini hızlandırabilir, dağıtım kanalımızı genişletebilir ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için mevcut teknolojimizi kullanabiliriz" diyen DeviceLock CTO ve Kurucusu Ashot Oganesyan, "Cihaz kontrolü ve uç nokta veri sızıntısını önleme çözümleri sunan yaklaşık çeyrek asırlık deneyimden edinilen bilgilerle, bu satın almanın milyonlarca kullanıcıyı daha fazla koruyacağından ve dünya çapında güvenli ve güvenilir veri koruma dağıtımları sağlayacağından eminiz" şeklinde görüş belirtti.
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