Tesla'ya ciddi bir rakip "Nissan Ariya" geldi! İşte özellikleri, fiyatı...

Nissan'dan Tesla'ya ciddi bir rakip geldi. Yeni nesil elektrikli otomobil Nissan Ariya bugün itibarıyla duyuruldu. Nissan Ariya, sahip olduğu özellikler, dikkat çeken tasarımı ve fiyatıyla Tesla Model Y ile ciddi bir rekabet içine girebilir. İşte Nissan Ariya'nın fiyatı, renkleri, özellikleri...

Tesla'ya ciddi bir rakip geldi!

Nissan Ariya, geçen yıl Tokyo Motor Show'da şık bir iç mekâna ve gelişmiş bir sürüş sistemine sahip bir konsept elektrikli SUV olarak büyük ilgi çekmişti. Şimdi, konseptten üretime geçiyor ve yıl sonunda ABD piyasasında Tesla'ya rakip olması bekleniyor.

NİSSAN ARİYA'NIN FİYATI NE KADAR?

Nissan, şimdiye kadar tamamen elektrikli seçeneklerden biri olan Leaf elektrikli aracıyla tanınıyor. Ariya'nın çarşamba günü tanıtılmasıyla Nissan, 40.000 dolardan başlayan makul bir fiyat etiketi ile Tesla'nın en yeni kompakt SUV'si olan Y Modeline ciddi bir rakip olarak çıkıyor.

En üst model Ariya (seçim için dört farklı varyasyon olacak) tek bir şarjla 480 kilometre menzil vaat ediyor ve daha büyük bir iç mekâna sahip. Piller arabanın altında yer aldığından dolayı aracın iç zemini de daha düz.

Tesla'nın 500 kilometre menzile sahip 49.000 dolardan başlayan Y modeli, Tesla'nın lüks SUV modeli Model X'in "bütçeye uygun" versiyonu olarak kabul ediliyor. Martı kanadı kapılarına sahip X, 80.000 dolardan başlıyor.

Ariya'nın Nissan tarafından "bir yıldız gemisinin şık bir kafe salonunu çağrıştırmak için tasarlandığı" belirtilen iç mekânı Tesla Model 3'ü andırıyor, sadece iki 12 inç dokunmatik ekran bulunuyor: Biri orta konsolda, diğeri direksiyonun arkasında yer alıyor. Ariya'nın ahşap panelleri, geçen Ekim ayında konsept otomobilde görüldüğü gibi dokunmatik kontrolleri içeriyor. Araç tam Alexa entegrasyonuna ve Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. Nissan'ın akıllı asistanı ProPilot ASSIST 2.0 belli durumlarda otonom sürüşe imkân veriyor, aynı zamanda sürücünün gözlerinin sürekli olarak yolda olmasını kontrol altında tutan bir destek sistemine de sahip.

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