Tesla'ya ciddi bir rakip "Nissan Ariya" geldi! İşte özellikleri, fiyatı...

Nissan'dan Tesla'ya ciddi bir rakip geldi. Yeni nesil elektrikli otomobil Nissan Ariya bugün itibarıyla duyuruldu. Nissan Ariya, sahip olduğu özellikler, dikkat çeken tasarımı ve fiyatıyla Tesla Model Y ile ciddi bir rekabet içine girebilir. İşte Nissan Ariya'nın fiyatı, renkleri, özellikleri...