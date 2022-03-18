Ada Satın Alıp Kendi Ülkelerini Kurdular: "Mikro Ülke" Islandia Prensliği

Dünya'daki "mikro ülkelere" bir yenisi daha eklendi. Let's Buy an Island girişimi, satın aldığı küçük adada Islandia Prensliği'nin kurdu. Bu mikro ülkenin kendi marşı, bayrağı ve hatta hükümeti bile var...

18 Mart 2022 16:50