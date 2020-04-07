ADATA Ürünlerinde Sürpriz İndirim Başladı!

Başlayan kampanya ile 6-9 Nisan tarihlerinde pek çok ADATA ürünü Hepsiburada'da cazip indirimlerle satılacak. Üstelik %51'e varan indirimler yanında pek çok üründe sepette ekstra indirim fırsatı da oyuncuları bekliyor.