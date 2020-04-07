ADATA Ürünlerinde Sürpriz İndirim Başladı!

Ürettiği yüksek performanslı DRAM modülleri ve NAND Flash depolama ürünleriyle tanınan ADATA, bugün başlayan indirim kampanyası ile kullanıcılara pek çok ürünü avantajlı fiyatlardan alma şansı sunuyor. Kullanıcılar 6-9 Nisan tarihlerinde Hepsiburada üzerinden satın alacakları ADATA bellek, SSD ve depolama ürünleri için %51'e varan indirim kazanacaklar. Ayrıca kullanıcılar pek çok ürün için sepette ekstra indirim kazanma şansına sahip.
XPG DDR4 RAM Modellerinde %15 İndirim
Bugün başlayan kampanya ile ADATA'nın oyuncular için ürettiği XPG marka DDR4 bellekleri %15 indirimle satın almak mümkün. Birçok modelde ise ekstra indirimlerle daha büyük avantaj yakalanabiliyor. Kampanya kapsamında markanın yakın zamanda Red Dot Tasarımda Mükemmeliyet Ödülü kazanan ürünü XPG SPECTRIX D60G RGB 8GB DDR4 modeli de %15 indirimle 349,45 TL'den alıcılarını bekliyor. Gövdesinin %60'ı RGB LED'ler ile aydınlanan bu bellekler 3000MHz ile 4133MHz arasındaki saat hızlarında çalışabiliyor ve Intel XMP 2.0 desteği sayesinde kolayca hız aşırtma (overclock) yapma imkanı sunuyor.
Kampanyanın yıldızı ise, dünyanın hava ve sıvı karma soğutma sistemine sahip ilk oyuncu belleği olma unvanını taşıyan XPG SPECTRIX D80 8GB 3000MHz DDR4 RAM. Sıra dışı görünüme sahip bu yüksek performanslı bellek toplamda %41 indirimle 399,31 TL'ye satışa sunuluyor! Kampanya kapsamındaki diğer bellek modelleri ve indirimli fiyatları ise şöyle:
- XPG GAMMIX D10 8GB 3000MHz DDR 4 RAM toplamda %34 indirimle 319,64TL
- XPG GAMMIX D30 8GB 3000MHz DDR4 RAM ise toplam %30 indirimle 287TL
- XPG GAMMIX D30 16 GB (2x8GB Kit) 3000MHz DDR4 RAM %15 indirimle 590,80TL
- XPG GAMMIX D41 8GB 3000MHz DDR4 %39 indirimle 662,49TL
- XPG SPECTRIX D80 8GB 3000MHz DDR4 RAM toplamda %41 indirimle 399,31TL
XPG SSD'lerde Kaçırılmayacak Fırsatlar
ADATA'nın indirim kampanyası günümüz oyun bilgisayarları için artık vazgeçilmez bir bileşen haline gelen SSD'ler için de çok cazip indirimler sunuyor. Özellikle XPG M.2 SSD modellerinde %55'e varan indirimler yakalamak mümkün. M.2 yuvası bulunmayan eski model bilgisayarlarını SSD ile hızlandırmak isteyen kullanıcılar ise saniyede 560MB okuma ve 520MB yazma hızına sahip ADATA SU800 SATA3 SSD'ye %15 indirimle sahip olabilirler. Kampanya kapsamındaki indirimli SSD modelleri ve fiyatları ise şöyle:
- ADATA SU630 240GB SATA3 SSD %6 indirimle 261,03TL
- ADATA SU800 512GB SATA3 SSD %15 indirimle 519TL
- XPG SX8200 Pro 256GB M.2 PCIe SSD toplam %18 indirimle 499TL
- XPG SPECTRIX S40G 512GB M.2 PCIe SSD %47 indirimle 740,72TL
- XPG GAMMIX S11 Pro 512GB M.2 NVMe PCIe SSD toplam %48 indirimle 799TL
- XPG SX700 256GB M.2 NVMe PCIe SSD toplam %55 indirimle 624TL
Kampanya kapsamında bunlar dışında XPG INVADER PC kasası, XPG CORE REACTOR PSU, ADATA SD600Q taşınabilir SSD gibi pek çok farklı ürünü indirimli fiyatlarla satın almak mümkün. Kampanyadan yararlanmak ve indirimdeki tüm ürünleri görmek için hepsiburada.com/adata adresiniz ziyaret edebilirsiniz.
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