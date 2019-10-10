Adobe, Koca Ülkedeki Tüm Hesapları Donduruyor!
Adobe, ABD hükümetinin koyduğu yasaklar sonrasında, koca bir ülkedeki kullanıcılarını, bir kalemde silip atıyor! Hayır; Çin'den bahsetmiyoruz...
- Levent Öztürk
ABD'li yazılım devi Adobe, yaz mevsiminde kabul edilen ABD yaptırımları ile uyum gereğince Venezuelalı kullanıcıların üyeliklerini iptal edeceğini ve hesaplarını kapatacağını duyurdu. Firma, dosyalarını indirmeleri için Venezuelalı kullanıcılara 28 Ekim tarihine kadar zaman tanıyacak. Adobe, etkilenen kullanıcılara e-posta göndermeye başladı.
Bu yasaklama Adobe Creative Cloud da dahil olmak üzere Adobe'nin hem bedava hem de ücretli hizmetlerini kapsıyor.
Adobe, Ağustos ayında Başkan Trump tarafından imzalanan ABD'nin 13.844 numaralı Başkanlık Emri dolayısıyla Venezuela'da yazılım ve hizmet satışını da durdurdu. Kararın sebebi ise ülkenin var olan lideri Nicolas Maduro tarafından gerçekleştirilen insanlık hakları ihlali olarak belirtilmekteydi.
ABD'nin aldığı bu karar, ABD firmalarının Venezuelalı firmalarla çalışmasını yasaklıyor. Ayrıca ABD'nin, İran, Kuzey Kore ve Suriye için de benzer kararları bulunuyor.
Tüm ABD firmaları bu yasakları takip etmiyor ancak teknoloji devleri genellikle cezalar ve yasal sonuçlardan kaçınmak için bu kanunlara uymayı tercih ediyor. Google, Apple, Microsoft, PayPal ve diğer pek çok büyük teknoloji firması ABD'nin sınırladığı ülkelerdeki kullanıcılara yasak uyguluyor.
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