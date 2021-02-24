Akıllı Telefon Pazarının 2020 Karnesi Belli Oldu; Apple Samsung'u Geçti

Akıllı telefon satışları düşmeye devam ediyor. 2020'nin son çeyrek raporları ortaya çıkarken bu raporlarda ibre aşağıyı gösteriyor, fakat 2021 için özellikle 5G yenilemesi umut kaynağı olmaya devam ediyor.
Global analiz şirketi Gartner, 2020'nin 4'üncü çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarının, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5.4 oranında düştüğünü gösteren yeni verileri yayınladı. 2020'nin tamamında ise tablo daha karanlık; bir önceki yıla göre tam yüzde 12.5 oranında düşüş yaşanmış durumda. Bu düşüşün ana nedeni kuşkusuz koronavirüs olurken, bir diğer önemli etken ise, yine COVID-19 faktörü sonucu tüketici tarafında doğan ekonomik sıkıntılar. Elbette Huawei'ye ABD tarafından uygulanan ambargonun da etkisi büyük.
Gartner'ın hazırladığı yeni raporda bu düşüşten en çok etkilenen şirket ise tahmin edilenin aksine Huawei değil, Samsung. Samsung, geçtiğimiz 2020'nin 2'inci çeyrek sonuçlarında da yüzde 27.1'lik kan kaybetmiş ve satış kaybından en çok etkilenen şirketlerden biri olmuştu. Grafik benzer şekilde sürerken, Samsung'u da Huawei takip ediyor.
Samsung ve Huawei pazar paylarında nispeten daralma yaşarken, Xiaomi ve OPPO ise alanlarını genişletmeyi sürdürüyor. Şu an 2020'nin 4'üncü çeyrek sonuçlarına göre akıllı telefon kategorisinde pazar payı dağılımı şu şekilde:
- Apple, yüzde 20.8
- Samsung, yüzde 16.2
- Xiaomi, yüzde 11.3
- OPPO, yüzde 8.9
- HUAWEI, yüzde 8.9
2021'in ilk çeyreğinde sonuçlar nasıl değişecek, hep birlikte göreceğiz.
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