Alman üreticilere gizli anlaşma iddiası
Avrupa Komisyonu, Alman üreticilerin gizli anlaşma yaptığını düşünüyor...
Avrupa Komisyonu, Volkswagen Group, BMW ve Daimler'in gizli bir anlaşma yaparak belirli emisyon kontrol araçlarının Avrupa'da piyasaya çıkmasını engelleyip engellemediklerini araştıran bir inceleme başlattı.
İddiaya göre grubun engellemeye çalıştığı teknolojilerin arasında nitrojen oksitlerinin havaya ulaşmasını engelleyebilecek olan dizel araçlar için seçici katalitik azaltma sistemi ve benzin motorlarından çıkan parçacıkları hapsedecek olan "Otto" partikül filtreleri bulunuyor.
Komisyonun salı günü yayınladığı açıklamada Margrethe Vestager'ın söylediğine göre komisyon, üç firmanın zararlı emisyonları azaltacak olan teknolojiler alanında geliştirme ve yayımlama konusunda rekabet etmemek üzere anlaşma yapmasını inceliyor. Vestager'in söylediği üzere eger bu türde bir anlaşma yapıldıysa, bu anlaşma yolcuların çevreye daha az zararlı araçları almalarını, teknolojinin bulunmasına rağmen, engellemiş oluyor.
Komisyonun söylediğine göre gizli grup toplantılarında görüşülen diğer konuların arasında açılabilir tavanların açılmaları için en yüksek hız, cruise control sistemlerinin çalışacakları hızlar gibi konular yer alıyordu. Yani komisyonun sadece yeni gizli anlaşma iddiaları üretmek için toplandığı söylenemez.
Gizli bir anlaşmanın varlığının kanıtlanması durumunda cezanın ne olacağı ise belli değil ancak iyi olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Alman otomobil endüstrisinin emisyon ile ilgili daha fazla kötü reklama ihtiyacı olmadığı da rahatlıkla söylenebilir.
BMW, Daimler ve Volkswagen Group sözcüleri ise henüz konu hakkında bir yorumda bulunmuş değiller.
Levent Öztürk
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