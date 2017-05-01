Alphabet, 2017'ye Çok Başarılı Bir Giriş Yaptı

2017'nin ilk çeyreğinde gelir tahminlerini aşan Google'ın ana şirketi Alphabet, hızla büyümeye devam ediyor!

Alphabet, 2017'ye Çok Başarılı Bir Giriş Yaptı

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Alphabet, 2017'ye Çok Başarılı Bir Giriş Yaptı

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