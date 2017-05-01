Alphabet, 2017'ye Çok Başarılı Bir Giriş Yaptı
2017'nin ilk çeyreğinde gelir tahminlerini aşan Google'ın ana şirketi Alphabet, hızla büyümeye devam ediyor!
Google'ın ana şirketi Alphabet, 2017'nin ilk çeyreği için hazırladığı gelir raporunu yayınladı. Sonuçlara bakılırsa teknoloji devi hızla büyümeye devam ediyor.
İlk olarak, şirket yıllık bazda % 22'lik bir artışla 24.75 milyar dolarlık gelirle 5.42 milyar dolar net gelir sağladı, ancak 2014 yılının dördüncü çeyreğine göre bu sayılar biraz daha düşüktü. Ayrıca, hisse başına kazanç (EPS) 7.73 dolar, bu da bir önceki çeyrekte 9.36 dolar olan EPS'den daha düşük. Bunun nedeni, ETR'nin (efektif vergi oranı) %18'den %20'ye yükselmesi olarak açıklandı.
"Other Bets" gelirleri 165 milyon dolardan 244 milyon dolara yükselirken Google, 7,5 milyar doları bulan işletme geliriyle 17,4 milyar dolar ciroya imza attı. Bölüm ayrıca, son çeyrekte 1 milyar dolara kıyasla 855 milyon dolar daha düşük bir kayıp verdi.
Google'ın ücretli tıklamalarına bakıldığında geçen yıla göre %44 artarken, son çeyreğe göre yalnızca %2 arttı. Tıklama başına maliyet ise geçen yıla göre %19 ve yarı yıl bazında %4 azaldı. Alphabet, bu istatistiklerin ölçme biçimiyle ilgili şunları söyledi:
"2017'nin ilk çeyreğinde, ücretli tıklama sistemimizi geliştirerek yeni TrueView etkileşimli reklam kategorilerini kabul etmesini sağladık. Bu sayede az da olsa ücretli tıklamalar arttı ve tıklama başına düşen ücret ise az miktarda düştü."
Son olarak, çalışan sayısı geçen yıla kıyasla yaklaşık 10,000 kişi artarak 64,115'ten 73,992'ye çıktı. Alphabet'in CFO'su Ruth Porat'a göre şirketin hızlı bir tırmanışta olmasının temel sebeplerinden biri "süregelen ürün yenilikleri yatırımları".
Neticede, 2017'nin ilk üç ayı Google'ın ana şirketi için çok iyi bir çeyrek oldu diyebiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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