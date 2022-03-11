YouTube, Rusya Destekli Yayınları Tüm Dünya'da Yasakladığını Duyurdu!

YouTube, Rusya hükümetinden destek alan yayınlara uyguladığı yasağın sınırlarını genişlettiğini ve tüm Dünya'da uygulamaya başlayacağını açıkladı.

YouTube, Rus Destekli Yayınları Tüm Dünya'da Sildi

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