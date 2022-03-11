YouTube, Rusya Destekli Yayınları Tüm Dünya'da Yasakladığını Duyurdu!

YouTube, politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya hükümeti tarafından finanse edilen medyaya yönelik yasağını dünya çapında uygulanacak şekilde genişletiyor. Böylece Avrupa ülkelerinde uygulanan yasak, tüm dünyaya yayılmış olacak.
Şirket, "Topluluk Yönergelerimiz, belgelenmiş şiddet olaylarını inkar eden veya önemsizleştiren içeriği yasaklıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili, bu politikayı ihlal eden içeriği kaldırıyoruz" diyor.
Bugüne kadar YouTube, bir dizi politikayı ihlal ettiği için 1.000'den fazla kanalı ve 15.000'den fazla videoyu sisteminden kaldırmıştı. Ayrıca Rusya'daki tüm YouTube reklamlarını duraklatmıştı. Şimdiyse, bunu Rus yayınlarının para kazanmanın tüm yollarını kapsayacak şekilde genişletmiş durumda.
Rusya ile sosyal medya arasında devam eden çatışmada son hamle Rusya'dan gelmişti ve iletişim düzenleyicisi, Instagram'a kısıtlama getirmişti. Hemen öncesindeyse Facebook, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak kullanıcıların şiddet çağrısı yapmasını yasaklayan bir kuralı geçici olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Böylece Ukrayna, Polonya ve Rusya'daki insanların "Ukrayna işgali bağlamında Rus hükümetine ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapılmasının" önü açılmıştı.
Android içinse Google, Ukraynalıları hava saldırılarına karşı uyaracak yeni bir uyarı sistemini devreye aldığını açıklamıştı.
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