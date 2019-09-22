Altı Kameralı Vivo V17Pro Tanıtıldı
Kamera sayısıyla ve ilk kez gördüğümüz ön kamera mekanizmasıyla dikkat çeken Vivo V17Pro, resmi olarak tanıtıldı!
Hindistan'ta tüm dünyaya tanıtılan Vivo V17Pro, toplam altı kamerayla birden geliyor.
Vivo'nun V serisi, firmanın üst düzey telefonlarının bazı öğelerini bütçe dostu segmentine getirmesiyle tanınıyor. Vivo V17Pro de bunu devam ettiriyor ve Vivo NEX3'ün açılır kamera modülünü ödünç alıyor. 6,44 inç Super AMOLED ekranla gelen cihaz 20:9 ekran oranına sahip ve 2.400x1.080 piksel çözünürlük sunuyor. Parmak izi tarayıcısını ekranına altına yerleştiren cihaz, Schott Xensation ile yüksek seviyede dayanıklılık sunmayı amaçlıyor.
Snapdragon 675AIE yonga setine sahip olan Vivo V17Pro, 8GB RAM ve genişletilebilen 128GB depolamayla geliyor. Bu özelliklerde önceki sürüme göre büyük bir gelişme gözlenmiyor. Telefonun arkasında 48MP, 8MP, 13MP ve 2MP'lik kameralar bulunuyor. 32MP ve 8MP'lik ön kameralar, flaşla birlikte bir açılır mekanizmanın içerisinde yer alıyor.
4.100mAh pille gelen telefon, USB-C üzerinden 18W Dual-Engine şarj yeteneği sunuyor. Vivo V17Pro, "Midnight Ocean" ve "Glacier Ice" renk seçenekleriyle 27 Eylül'de satışa sunulacak.
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