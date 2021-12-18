Amazfit Yeni Yıla Özel Saat Kadranlarını Tanıttı

Zepp Health'e (NYSE: ZEPP) ait bir marka olan Amazfit, yaklaşan yeni yılı mutluluk ve neşe içinde kutlayanların kendini ifade etmelerini teşvik eden bir dizi animasyonlu akıllı saat yüzünü tanıttı. Bu sınırlı ve özel tasarımlar, Amazfit'in en iyi saat kadranı önerilerinden oluşuyor.
Yeni Yıl Geri Sayımı temalı saat yüzleri, yaklaşan yeni yılı kutlamak amacıyla yeni Amazfit GTR 3 ve GTS 3 Serisi için özel olarak tasarlandı. Gökyüzünde patlayan havai fişekler eşliğinde bu hareketli saat kadranları, dolu dolu bir yılbaşı ruhu sunuyor.
Advent takviminin ünlü geleneğinden ilham alan Yeni Yıl Geri Sayım saat kadranı, 17 Aralık'tan itibaren erişilebilir olacak. Daha fazla neşe için Yeni Yıl gününde bu özel saat yüzleri otomatik olarak yüklenecek.
KIPIR KIPIR ENERJİ
Ayrıca, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 Serisi için her biri çarpıcı çizimlere ve yer yer dinamik animasyonlara sahip 150'den fazla saat yüzü, otantik kişiliklerini ifade etmek isteyen her biri benzersiz kullanıcılara hitap ediyor. Bunlardan en çok tercih edilenler arasında sonbahar esintisinin rahatlığını hissettiren "Fox" saat kadranı yer alırken, "Paper Cut Autumn" egzotik çölün düz ovalarına giriş için bir davet fısıldıyor. "Lucky Dices" saat kadranı, sonsuz olasılıklara ilham veriyor.
CENTİLMENLERİN TARZI
Animasyonlu saat yüzlerinin yanı sıra Amazfit'in en iyi önerileri arasında statik saat yüzleri de bulunuyor. En sevilen "Heart of Sea" metalik tasarımıyla güzelliği, alçakgönüllülüğü ve sadeliği vurgularken, "Cool Data" modern bir dokunuş arayan kaşifler için mükemmelliği simgeliyor.
KADINLARIN TERCİHİ
Zamanın ötesinde zarif bir estetik arayışında olan kadınlar için 'Colorful Life', 'Digital Rainbow' ve 'Striped Number' parlayan seçenekler olarak öne çıkıyor. 'Digital Rainbow' parlak ve zengin renkleriyle enerjinizi tamamlarken, 'Colorful Life' canlılığı ifade etmek isteyenler için mükemmel bir seçim sunuyor. 'Striped Number'ın sade tasarımı ise akıllı saatinizi bileğinizde modern bir sanat eseri haline getiriyor.
EN İYİSİNE ODAKLANIN
Amazfit, kullanıcıların yaratıcılıklarını kullanmalarını ve stillerine uyan benzersiz saat yüzleri geliştirmelerini sağlamak için sezgisel, kullanıcı dostu grafik web tabanlı bir tasarım aracına sahip. Ocak 2022'de Amazfit kullanıcıları, özelleştirilmiş saat yüzlerini Zepp App'in resmi saat yüzü mağazasına yükleyip paylaşabilecek ve diğer kullanıcıların sonsuz yaratıcılıklarından yararlanmalarına olanak tanıyacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın