Amazfit'in GT 3 Serisi Yeni 3 Akıllı Saati Türkiye'de!

Akıllı giyilebilir ürünler pazarının küresel markası Amazfit, GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3 modeli yeni akıllı saatlerini Türkiye pazarına sunuyor. Yeni modeller, akıllı saatler için özel olarak tasarlanan ve akıllı sağlık takibini kolaylaştıran Zepp OS'un gücünü bileğinize taşıyor. Akıllı sağlık takibini kolaylaştırmak için tasarlanan Amazfit'in yeni akıllı saat serisi, kullanıcıların kişisel tarzlarından ödün vermeden egzersiz takibi yapmalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve yaşam tarzlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.
Zepp OS tarafından desteklenen modeller, son teknoloji sağlık ve fitness takibi özelliklerini şık bir tasarım eşliğinde sunuyor. Amazfit GTR 3 Pro'ya KDV dahil 2.499 TL'ye, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 modellerine ise KDV dahil 1.999 TL'ye tr.amazfit.com ve Hepsiburada.com gibi saygın online satış platformlarından ulaşılabiliyor.
Sağlığa ve Yaşam Tarzına Odaklı
Amazfit'in yeni akıllı saatleri Zepp OS'un çok sayıda yenilikçi sağlık, fitness ve yaşam tarzı özelliklerini beraberinde getiriyor. Sezgisel ve güçlü bir ara yüze sahip olan bu işletim sistemi, kullanıcıların tüm potansiyellerini açığa çıkarmalarını, tutkularını keşfetmelerini ve hayatı pozitif bir şekilde yaşamalarını sağlıyor. Yeni işletim sistemi, Amazfit akıllı giyilebilir cihazların performansını optimize etmek için özel olarak tasarlandı. Hafif, sorunsuz ve pratik bir anlayışla inşa edilen bu işletim sistemi, daha önceki örneklere kıyasla daha düşük güç tüketimine ve kullanıcı etkileşimini çok daha kolaylaştırmaya olanak tanıyor.
Android ve iOS işletim sistemleriyle uyum sağlayabilen yeni Amazfit akıllı saatler, sağlık verilerinizi senkronize etmek için Apple Health veya Google Fit gibi popüler sağlık platformlarına ve spor verilerini senkronize etmek ve paylaşmak için Strava, Relive, Runkeeper ve TrainingPeaks gibi popüler sağlık platformlarına bağlanabiliyor.
Cihazların öne çıkan diğer özellikleri arasında şunlar yer alıyor:
Özelleştirme: Farklı ortamlar ve ruh halleri için özelleştirilebilen daima açık ekran görünümlerine sahip 150'den fazla canlı saat yüzü, dinamik efektler ve akıcı animasyonlarla zenginleştirildi. Kullanıcılar, çok yakında kullanıma sunulacak olan uygulama geliştirme kitiyle kendi saat ara yüzlerini ve mini uygulamalarını tasarlayabilecekler.
Dördü bir arada kolay sağlık ölçümü: Dahili 6PD (fotodiyot) ve BioTracker PPG 3.0 sensörleri sayesinde dört farklı sağlık verisini (kalp hızı, kandaki oksijen doygunluğu, stres seviyesi ve solunum hızı) 45 saniye kadar kısa bir sürede tek bir uygulama üzerinden ölçerek sonuçları paylaşabiliyor.
24 saat kolay ve kesintisiz sağlık yönetimi: Yeni akıllı saatler yüzerken bile tüm gün kalp atış hızınızı izliyor. Anormal derecede yüksek veya düşük kalp atış hızları için uyarıların yanı sıra egzersizlerinizi optimize edebilmeniz için kalp atış hızı bölgelerini takip ediyor, herkes için kapsamlı ve kullanımı kolay sağlık platformunu bileğinize taşıyor.
Anlaşılması kolay: Mevcut sağlık verileriniz bir anda değerlendirilerek son yedi günlük etkinliğinize dayalı verilerden derlenen tek bir Kişisel Aktivite Yapay Zekası puanına (PAI) dönüştürülüyor.
Gelişmiş uyku takibi: Hafif, derin ve REM uyku aşamalarınızı, ayrıca gece uyanma saatlerinizi, gündüzleri 20 dakikadan uzun süren şekerlemelerinizi, hatta uyku sırasındaki nefes alma kalitenizi izliyor. Daha fazla rahatlık için uyku verilerinizi doğrudan saat üzerinden kontrol etmenizi sağlıyor.
Gelişmiş adet döngüsü takibi: Yeni Amazfit modelleri adet döngünüzü kolayca anlamanızı ve önceden planlamanızı sağlar. Adet döneminizi kaydettikten sonra, takip eden adet ve doğurganlık penceresinin zamanını ve uzunluğunu tahmin etmenize olanak tanıyor.
Verimli hızlı erişim ekranları: Zamandan tasarruf etmenize, sizin için önemli olan fonksiyonları özelleştirmenize ve gününüzü gönül rahatlığıyla geçirmek için Kısayol Kartlarına erişmenize olanak sağlar. Böylece kaydırarak veya dokunarak önemli bilgilere kolayca erişebilirsiniz.
Sesle kontrol: Alexa ile alarm kurabilir, çevrimiçiyken bir soru veya daha fazlasını sorabilir ve çevrimdışıyken spor modu veya sağlık özelliği açmak için Çevrimdışı Sesli Asistan'ı kullanabilirsiniz. Hatta akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için Home Connect'e erişebilir, 10'dan fazla mini uygulamadan oluşan büyüyen bir ekosistemin keyfini çıkarabilirsiniz.
Hızlı ve doğru GPS: Beş uydu sistemine dayalı doğru konum takibi ile egzersize daha hızlı başlamanıza imkan tanır.
Kişiselleştirme seçenekleri: Tercih ettiğiniz özelliklere öncelik verin. Saat kadranınızın arka planını özelleştirmek için bir fotoğraf yükleyin. İşte, dinlenirken veya spor yaparken kıyafetinize uygun 15 dinamik animasyonlu tasarım arasından seçim yapın.
Motivasyon araçları: İsteğe bağlı Virtual Pacer ile koşularınızı takip edin, PeakBeats performans algoritmasıyla ilerlemenizi ve toparlanmanızı optimize edin.
Gündelik yaşam düzeni yardımcısı: Mesaj bildirimleri, hareketsiz geçen süre ve su içme hatırlatıcıları, takvim, etkinlikler ve yapılacaklar listeleri, hava durumu tahminleri, Bluetooth uzaktan kamera kontrolü ve daha fazlasıyla gününüzü yönetin.
Zepp OS ayrıca bir dizi kapsamlı sağlık ve fitness bilgileriyle yüklü olarak geliyor. Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz Zepp Uygulaması, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak ek tavsiyelere erişebileceğiniz bir merkez görevi görüyor.
GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3, içinizdeki sağlıklı yaşam isteğini ve en yüksek performansı ortaya çıkarmak için tasarlandı. Her üç model dijital yaşamınızın içinde ve dışında zahmetsizce gezinmenize ve denge ve başarıyı yakalamanıza yardımcı oluyor.
Amazfit GTR 3 Pro: Güçlü Bir Yaşam Tarzı İçin Üretildi
Amazfit'in yeni akıllı saat serisinin amiral gemisi Amazfit GTR 3 Pro, sizi sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye ve içgüdülerinizi harekete geçirmeye teşvik edecek yeniliklerle donatıldı. 1,45 inçlik, 331 ppi AMOLED Ultra HD ekrana sahip olan GTR 3 Pro, göz kamaştırıcı görseller ve kullanımı kolay bir ara yüz sunuyor. Geniş dairesel ekranıyla kesintisiz, sorunsuz etkileşim için yüksek yenileme hızı sunan saat, %70,6'lık etkileyici bir ekran-gövde oranına sahip. GTR 3 Pro bu sayede piyasadaki en büyük yuvarlak saat ekranlarından birine sahip olmasına rağmen bunu boyutuna yansıtmıyor.
Parmak uçlarınızla döndürdüğünüzde sunduğu tatmin edici ve güven verici sezgisel dokunsal geri bildirim sayesinde, klasik navigasyon kurma koluyla çok çeşitli özelliklere ve spor modlarına göz atarak aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. İster 150'den fazla yerleşik spor modundan biri aracılığıyla aktivite takibini başlatın, ister stres seviyenizi takip edin, GTR 3 Pro, 7 gün 24 saat sağlığınızın farkında olmanızı sağlıyor. Spor modunuzu etkinleştirmeyi unutursanız da endişelenmeyin. Akıllı aktivite tanıma özelliği, etkinlik takibini kazara kaçırmamanızı sağlamak için sekiz popüler spora kadar devreye giriyor.
GTR 3 Pro, tek şarjla 12 güne kadar kesintisiz pil ömrü sağlayan 450 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor. Böylece gücün bitmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor. Ek olarak, müzik severler GTR 3 Pro'nun 470 adede kadar şarkı depolayabilen 2.3GB dahili belleğini kullanabiliyor. Bu, telefonunuz elinizin altında olmasa da doğrudan saatinizden bağımsız müzik çalabilmenizi sağlıyor. Daha fazla rahatlık için GTR 3 Pro Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanarak böylece eller serbest telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.
Amazfit GTR 3: Dayanıklılık İçin Tasarlandı
Hafif ve dayanıklı, havacılıkta kullanılan alüminyum alaşımından üretilen ve zarif bir kurma koluyla tamamlanan Amazfit GTR 3'ün çerçevesiz tasarımı, daha yüksek bir bütünlük hissi vermek için kavisli cam ekranla kusursuz bir şekilde bütünleşiyor.
Rahat antibakteriyel silikon kayışa sahip şık tasarım, takım elbisenizden antrenman ekipmanınıza kadar farklı kıyafetlere uyum sağlamak için klasik bir stil sunuyor. Ayrıca ihtiyacınız olan tüm bilgileri bir bakışta görebilmek için GTR 3'ünüzün saat kadranlarını özelleştirebiliyorsunuz. 1,39 inç AMOLED HD ekrana sahip GTR 3, 21 güne kadar uzayan pil ömrü için 450 mAh pilden ve Amazfit'in sürükleyici Zepp OS işletim sisteminin optimizasyonundan güç alıyor. GTR 3'ün Pil Tasarrufu Modunu çalıştırırsanız bu süre daha da uzuyor.
Amazfit GTS 3: Harekete Geçmenin Tam Zamanı
Modern görünümlü, köşeli 1,75 inçlik 341 ppi'lik ultra HD AMOLED ekrana sahip olan Amazfit GTS 3, piyasadaki en ince ve en hafif akıllı saatlerden biri olmasına rağmen %72,4'lük geniş ekran-gövde oranına sahip. Şık, ince bir akıllı saat ekranı arayanlar için tasarlanan biçimi akıllı telefonunuzu şık bir şekilde tamamlarken, özellikleri GTR 3 serisinin tüm karakterini yansıtıyor.
Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan yaptığı açıklamada "Yeni duyurduğumuz modeller Smart Health Made Easy vaadimizi yerine getiriyor. Amazfit GTR 3 Pro ile güce, Amazfit GTR 3 ile dayanıklılığa, Amazfit GTS 3 ile harekete odaklandık. Sağlığı teknolojiyle birleştirmek, Zepp OS'in arkasındaki temel felsefeyi yansıtıyor. Marka olarak amacımız kullanıcılarımızın hayatının her alanını daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmektir. Kullanıcılar kendi ihtiyaç ve beklentileri odağında kendilerine özel teknolojiyi sunduğumuz geniş ürün skalamız ve ürün çeşitliliğimiz sayesinde kolayca bulabilirler. Bu noktada marka olarak globalde yakaladığımız başarıyı 7'den 70'e Türk tüketicisiyle de buluşturmak ve bu tüketicilerin akıllı asistanı olma konusunda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Zepp OS'i herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesini kolaylaştırma misyonumuza yardımcı olacak, sağlık odaklı bir işletim sistemi olarak tasarladık" ifadelerini kullandı.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Amazfit GTR 3 Pro KDV dahil 2.499 TL'ye, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 modellerine ise KDV dahil 1.999 TL'ye tr.amazfit.com ve Hepsiburada.com gibi saygın online satış platformlarınndan ulaşılabiliyor.
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