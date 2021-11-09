Amazfit'in GT 3 Serisi Yeni 3 Akıllı Saati Türkiye'de!

Akıllı giyilebilir ürünler pazarının küresel markası Amazfit, GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3 modeli yeni akıllı saatlerini Türkiye pazarına sunuyor. Yeni modeller, akıllı saatler için özel olarak tasarlanan ve akıllı sağlık takibini kolaylaştıran Zepp OS'un gücünü bileğinize taşıyor.

Amazfit'in GT 3 Serisi Yeni 3 Akıllı Saati Türkiye

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