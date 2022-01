Amazon Prime Video Türkiye'nin Ocak 2022 Takvimi Açıklandı!

Amazon Prime Video Türkiye'nin Ocak 2022 takvimi belli oldu. Ocak ayında The Tender Bar, Hotel Transylvania: Transformania ve animasyon dizisi "The Legend of Vox Machina"nın ilk sezonu ekranlara gelecek!