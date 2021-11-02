Amazon Prime'ın League of Legends hediyeleri nasıl alınır? İşte adımlar

Amazon Prime (Prime Gaming) bir süredir çeşitli oyunlar için paket ve kapsül hediye ediyor. Son olarak League Of Legends oyunu için verilecek hediyeler büyük ilgi topladı. Ücretsiz olarak dağıtılan bu hediyeleri almak için ise öncelikle aylık 7,90 ödemesi olan Amazon Prime üyeliğinizin olması gerekiyor. (İlk 30 gün ücretsiz)
Amazon Prime Hediyeleri Nasıl Alınır?
- Prime Gaming sayfasına girin. - Buraya tıklayın -
- Açılan sayfadan "Prime'ı Deneyin" yazısına tıklayarak üyelik oluşturun.
- League of Legends hesabınızı Prime Gaming hesabınıza bağlayın.
- Sonrasında Prime Gaming'den "Oyun İçi Ganimet" seçmesine gidin.
- Bu sekmede League Of Legends'e tıklayın ve ödülleri talep edin.
League Of Legends Kapsülünde Neler Var?
- 650 RP
- League of Legends kostüm kristali
- Turuncu öz,
- Şampiyon ve kostüm kristali,
- 30 günlük XP takviyesi,
- Ebedi serisi
gibi ödüllerin sahibi olacaksınız.
League Of Legends ile Amazon Prime Üyeliği Bağlama
League of Legends için hediye talep ettiğinizde site sizi Riot Games'in üyelik giriş sayfasına yönlendirecek. Bu sayfada kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapmalısınız.
Valorant ve League of Legends Riot Games'in oyunları olduğundan hesabın birini bağlamanız ikisini de bağlamanızı sağlar. Prime Gaming üyeleri, GTA Online ve Red Dead Online gibi çeşitli oyunlardan da bonuslar kazanabiliyor.
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