AMD, 3'üncü Çeyrekte Gelirini Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 54 Artırdı

AMD, üçüncü çeyrek finansal rakamlarını açıkladı. Şirket, gelirinin önceki yıla göre yüzde 54 arttığını, brüt marjın geçen yıla göre dört puan artarak yüzde 48'e ulaştığını duyurdu. AMD, 3. çeyrekte aynı zamanda Forbes dergisi tarafından 2021'in en iyi işverenleri listesine de girdi.