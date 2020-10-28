Apep adlı asteroid 2068'de Dünya'ya çarpabilir! Olasılık gitgide artıyor

Sadece küçük bir avuç nesnenin Dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğu biliniyor ve devasa asteroid Apophis de bunlardan biri. Bilim insanları, sorunlu asteroidin gelişmiş gözlemleri sayesinde şu anda 48 yıl içinde gezegenimize çarpma potansiyelini yeniden değerlendiriyorlar.
Bu yılın başlarında Hawaii'deki Subaru Teleskobu tarafından yapılan gözlemler, gökbilimcilere Yarkovsky etkisinin asteroid 99942 Apophis'in yörünge yolunu nasıl etkilediği konusunda daha iyi bir fikir veriyor.
Yarkovsky etkisi, göktaşının izlediği yolun değişmesine neden olduğundan göktaşının Dünya için hala tehlike oluşturduğu ve 2068'de Dünya'ya çarpabileceği açıklandı.
Palermo Teknik Etki Risk Ölçeği tahmini, Apophis'in 12 Nisan 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığının 150.000'de 1 olduğunu gösteriyor. Bu çarpışma, 880 milyon ton TNT'nin patlatılmasına denk bir enerji ortaya çıkaracak ve Hiroşima'ya atılan atom bombasından 65 bin kat daha büyük bir etki oluşturacak.
ÜÇ FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ASTEROİD
Apophis, hayal etmek isterseniz 300 metreden geniş veya üçten fazla futbol sahası. Yüzeyde bir darbe, 1.151 megaton TNT'ye eşdeğer salınım sağlayacak. Böyle bir felaket olay, Dünya'da yaklaşık olarak her 80.000 yılda bir meydana gelir.
Bilim insanlarının hesaplamalarına göre Apep'in söz konusu ivmesi, 2068'deki olası çarpışma öncesinde devasa göktaşının 13 Nisan 2029'da Dünya'nın yakınından geçmesine neden olacak.
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