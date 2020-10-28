Apep adlı asteroid 2068'de Dünya'ya çarpabilir! Olasılık gitgide artıyor

İsmini antik Mısır mitolojisindeki kaos ilahı Apep'ten (Apophis) alan bir asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali bulunduğu söz edildi. Göktaşının Dünya için hala tehlike oluşturduğu ve 2068'de Dünya'ya çarpabileceği açıklandı...