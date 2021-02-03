AMD, Sorunları Çözmek İçin Yüzünü Samsung'a Çevirdi

Son zamanlarda ciddi stok sıkıntıları yaşadığı bilinen AMD, GPU üretiminin bir kısmını Samsung'a emanet edebilir.

  • Levent Öztürk
AMD, üretimini kısmen Samsung'a kaydırabilir

Söylenilenlere göre AMD, TSMC'ye bağımlığını azaltmak için GPU üretiminin bir kısmını Samsung'a aktarmayı düşünüyor. Her ne kadar TSMC şu anda Zen 3 CPU'lar ve RDNA 2 grafik kartları dahil olmak üzere AMD siparişlerinin tamamıyla ilgilense de, söylenilene göre firma, talebe ayak uydurmakta zorlanıyor.

Güney Kore donanım forumu Clien.net sayesinde edinilen yeni bilgilerde belirtilene göre TSMC, geçtiğimiz yıl Apple tarafından 5nm kapasitesinin tamamı için anlaşılmasıyla birlikte, üretim kapasitesi konusunda "sıra dışı yüksek talep" ile karşı karşıya. Bu artan talep, TSMC'nin wafer (yonga/çip plakası) fiyatlarını arttırmasına sebep oldu ve bu da Nvidia'nın GeForce RTX GPU üretimini Samsung'a geçirmesine sebep oldu.

Görünen göre AMD de aynı yolu izleyebilir. Söylenilene göre üretim kapasitesini %50 kadar arttırmak isteyen firma, üretim ihtiyaçları için Samsung ile anlaşmayı planlıyor.

Firmanın API ve GPU'larının bir kısmının üretimini Samsung'a aktarmayı düşündüğü söylenirken, Techpowerup, orta-seviye GPU'lar ve diğer daha az kritik olan üretim hatları için firmanın 8nm üretim sürecinden faydalanılabileceğini tahmin ediyor.

AMD ve Samsung'un zaten var olan bir ilişkisi bulunuyor. Firmalar, şu anda yeni Samsung Exynos işlemcilerde kullanılacak olan özel bir mobil GPU üzerinde çalışıyorlar.

AMD'nin üretiminin bir kısmını Samsung'a geçireceği söylentileri, Intel'in çip üretiminin bir kısmını TSMC'ye aktarmayı planladığının iddia edilmesinden sadece günler sonra ortaya çıkmış durumda. Bir Digitimes haberi, Intel'in yeni CPU ürünlerinin TSMC tarafından 2022'nin ikinci yarısında 3nm üzerinde üretileceğini ve Intel'in, Apple'dan sonra TSMC'nin en büyük ikinci müşterisi olacağını belirtmekteydi.

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