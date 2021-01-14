Samsung'un, Gelecek Telefonları İçin AMD ile Özel GPU Üreteceği Doğrulandı

Samsung ve AMD'nin, Galaxy telefonlar için stratejik iş ortaklığı ile özel bir GPU üreteceği doğrulandı. Peki, bu özel GPU'yu ilk olarak hangi telefonlarda görmeyi bekleyebiliriz?