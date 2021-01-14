Samsung'un, Gelecek Telefonları İçin AMD ile Özel GPU Üreteceği Doğrulandı

Samsung, AMD'nin yüksek performanslı Radeon grafik gücünü mobil işlemcilerine getirmek için AMD ile stratejik bir ortaklığa girdiğini duyurdu. Geçtiğimiz gün tanıttığı yeni işlemcisi Exynos 2100 lansmanında, iş ortaklığı ve buna ilişkin geliştirilecek özel GPU planları hakkında da bilgi veren Samsung, 2 yıldır bu ortaklık üzerinde çalışıyordu.
Samsung'un System LSI Business başkanı Dr. Inyup Kang, Samsung'un AMD ile beraber çalışarak "bir sonraki amiral gemisi ürününde" piyasaya sürülecek yeni nesil mobil GPU üreteceğini doğruladı. Kang, Samsung ve AMD ortaklığı hakkında çok fazla detay vermese ve olası soruları cevaplandırmasa da, özel GPU'nun geleceği kesinlik kazanmış oldu. Ancak elbette söylediği, "bir sonraki amiral gemisi ürünü" ile tam olarak neyi kastettiği muamma. Bu Samsung Galaxy S22 de olabilir, Galaxy Note 21 de veya katlanabilir platformda Galaxy Z Fold 3 de...
Şimdilik bu özel GPU'nun hangi telefonda karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Fakat yakında bu konu ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Öte yandan geçtiğimiz yılın sonlarında, Samsung'un AMD ile özel bir yonga seti üzerinde çalıştığı ve üretimin 2022 yılına kadar başlanmayacağı bilgisi de kulağımıza çalınmıştı. Buradan hareketle, şartların olgunlaşması için 2022'yi bekleyeceğiz gibi görünüyor.
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