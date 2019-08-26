Android 10 ve One UI 2.0, Galaxy S10+'ta Göründü!
Android 10 ve One UI 2.0'ı bir Galaxy S10'da çalışırken ilk kez izleyin!
- Zeynel A. Öztürk
Google'ın Android 10 isim değişikliğini duyurmasının ardından Samsung'un One UI arayüzünü gösteren bir video, YouTube'taki Brezilyalı teknoloji kanalı Dudu Rocha'da yayınlandı.
Video, One UI 2.0'ı bir Galaxy S10 Plus üzerinde çalışırken gösteriyor. Videoda Android 10'un yeni hareket tabanlı sistemini görebiliyoruz. Örneğin ekranın altından yukarıya doğru sürükleyerek giriş ekranına dönebiliyor, sol veya sağdan içeri sürükleyerek geri dönebiliyor, aşağıdan yukarı sürükleyip basılı tutarak çoklu görev menüsünü görebiliyorsunuz. Samsung'un kendi gezinti hareketlerinden vazgeçip, Google'ın işlevlerine uyum sağladığı gözleniyor. Bununla birlikte hareket menülerindeki bazı öğeler, henüz güncellenmemiş gibi görünüyor.
One UI arayüzünün kendisine baktığımızda ise büyük bir değişiklik görmüyoruz. Firma elbette zamanla geliştirmeler yapabilir ve arayüzüne yeni özellikler ekleyebilir. Yeni One UI'yi yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz. Video Portekizce olduğundan, konuşulanları anlamak için YouTube'un alt yazı çeviri özelliğini kullanabilirsiniz
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