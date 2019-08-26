Android 10 ve One UI 2.0, Galaxy S10+'ta Göründü!

Android 10 ve One UI 2.0'ı bir Galaxy S10'da çalışırken ilk kez izleyin!

  • Zeynel A. Öztürk
Android 10 ve One UI 2.0, Galaxy S10+'ta Göründü!

Google'ın Android 10 isim değişikliğini duyurmasının ardından Samsung'un One UI arayüzünü gösteren bir video, YouTube'taki Brezilyalı teknoloji kanalı Dudu Rocha'da yayınlandı.

Video, One UI 2.0'ı bir Galaxy S10 Plus üzerinde çalışırken gösteriyor. Videoda Android 10'un yeni hareket tabanlı sistemini görebiliyoruz. Örneğin ekranın altından yukarıya doğru sürükleyerek giriş ekranına dönebiliyor, sol veya sağdan içeri sürükleyerek geri dönebiliyor, aşağıdan yukarı sürükleyip basılı tutarak çoklu görev menüsünü görebiliyorsunuz. Samsung'un kendi gezinti hareketlerinden vazgeçip, Google'ın işlevlerine uyum sağladığı gözleniyor. Bununla birlikte hareket menülerindeki bazı öğeler, henüz güncellenmemiş gibi görünüyor.

1º DO MUNDO! USANDO ONEUI 2.0, Android 10 da SAMSUNG! QUE RAPIDEZ!1º DO MUNDO! USANDO ONEUI 2.0, Android 10 da SAMSUNG! QUE RAPIDEZ!
???? INSTALE A EXTENSÃO E PAGUE SEMPRE OS MENORES PREÇOS NA INTERNET: ? Testando a nova atualização para smartphones da samsung, a ONEUI 2.0 feita em cima do Android 10 (Android Q) traz algumas mudanças que a interface estava precisando como: Gravação de tela, mais gestos, transições mais rápidas e outras! ?????? MINHA LOJA DE PRODUTOS QUE USEI NO CANAL?????????????? ??LOJA - ?? Os melhores acessórios para smartphones - (GORILA SHIELD) link - ?? Conheça nosso comparador de celulares e nosso plugin de ofertas e promoções para o Chrome e Firefox: Plugin - Comparador de Celulares - Grupo de descontos - ?? Contato Comercial (empresas): ?? Me siga nas redes sociais: ?? Minha Caixa Postal: Dudu Rocha Caixa postal 114 CEP - 13170-970 Sumaré - SP #DuduRocha #android10 #Samsung

One UI arayüzünün kendisine baktığımızda ise büyük bir değişiklik görmüyoruz. Firma elbette zamanla geliştirmeler yapabilir ve arayüzüne yeni özellikler ekleyebilir. Yeni One UI'yi yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz. Video Portekizce olduğundan, konuşulanları anlamak için YouTube'un alt yazı çeviri özelliğini kullanabilirsiniz

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