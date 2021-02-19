Android 12'yi Duyuruldu; İlk Geliştirici Ön İzlemesi Yayınlandı

Google, mobil işletim sisteminin bu sonbaharda gelmesi planlanan yeni sürümü Android 12'yi resmi olarak duyurdu. Her zamanki gibi, bu büyük bir güncelleme ve her zaman olduğu gibi, ilk geliştirici ön izlemesi şimdi test etmek için hazır.