Android 12'yi Duyuruldu; İlk Geliştirici Ön İzlemesi Yayınlandı

Google, Android 12'yi resmi olarak duyurdu ve ilk geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.
Android 12 hakkında söylenecek çok şey bulunuyor, çünkü kullanıcı arabiriminde büyük değişiklikler var. Daha önce sızdırıldığı gibi, bildirimler yeniden tasarlanıyor. Sadece bu değil, aynı zamanda işletim sistemi daha hızlı, kullanımı daha kolay, daha işlevsel olacak. Bunun da ötesinde, Google kullanıcı arayüzündeki animasyonları ve geçişleri yeniliyor ve onları daha sorunsuz hale getirmeyi amaçlıyor.
Gezinme de biraz değişiyor. Bir video izlerken veya tam ekran deneyimi gerektiren başka bir şey yaparken, Google sizi yanlışlıkla kaydırmalardan koruyacağını söylüyor.
Güncelleme ile çok sayıda medya iyileştirmesi de geliyor. Birincisi, Google'ın, JPEG'den daha yüksek kalitede olan ancak dosya boyutları daha büyük olmayan AV1 görüntü dosyası formatı (AVIF) için platform desteği eklemesi. Android 12 ayrıca mikserler, yeniden örnekleyiciler ve 24 kanala kadar optimize edilmiş efektlere sahip MPEG-H desteğiyle çok kanallı ses iyileştirmeleri de alıyor.
Google'ın, geliştiricilerin uygulamalarını daha büyük ekranlar için optimize etme zamanının geldiğini belirtiyor ve Android TV beta sürümünü de duyurdu.
Yayınlanan ilk geliştirici önizleme sürümü Pixel 3 ve üzeri Pixel cihazlara kurulabiliyor. Şu anda, Android 12 yalnızca geliştiriciler için açıldı, bu nedenle henüz bir beta programı yok. Google, Ağustos ayında platform kararlılığı dönüm noktasına ulaşmayı bekliyor.
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