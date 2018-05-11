Android Auto'ya "Android P Dopingi"
Android P, Android Auto için de önemli bir dönüm noktası olacak!
Otomobil gösterge panelinizde cep telefonu uygulamalarını kullanmanıza yarayan Android Auto, geçen ay kablosuz bağlantıyı desteklemeye başladı. Artık Google Pixel veya Nexus cihazını, herhangi bir kablo olmadan arabanıza bağlayabiliyorsunuz.
Ama Google'ın olmayan Android cihalarda da zamanla Android Auto'yu kullanmanız mümkün hale gelecek. İhtiyacınız olan ise sadece Android P kullanmak olacak.
Google IO 2018'in birinci gün açılış konuşmasında anlatılan Android 9.0 (Android P), telefonların bataryalarını ve güvenliğini geliştirmek için AI-temelli yazılım kullanacak. Ayrıca, Kenwood'tan bir basın açıklamasına göre Android P, Google'ın üçüncü parti cihazları da Android Auto destekli yapmasına izin verecek.
Basın açıklaması, Android 8.0 Oreo ve üzeri cihazların kablosuz Android Auto'ya erişebileceğine özellikle vurgu yaptı, ama Pixel ve Nexus dışındaki telefonların hepsi 9.0 veya daha yükseğini gerektirecek. Yani, Google cihazı olmayan ve Oreo ya da Nougat'a takılı kalmış kişiler ya kablo alacak ya da Android P'ye yükseltecek.
Peki ya bir iPhone'unuz varsa? O zaman boşuna beklemeyin, bunun yerine Apple CarPlay'i deneyin.
H. Hüseyin Öztürk
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