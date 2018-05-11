Android Auto'ya "Android P Dopingi"

Android P, Android Auto için de önemli bir dönüm noktası olacak!

Daha çok telefona kablosuz Android Auto desteği

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

26 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Android P'nin En Önemli 5 Yeniliği!
iPhone SE 2, Tıpkı iPhone X Gibi Görünebilir!
Steve Jobs'un Apple Watch'tan Haberi Yoktu
MIT'nin Otonom Arabası Her Yerde Yolu Bulabiliyor!
Galaxy S9'un Bordo Sürümü Yakında Gelebilir!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir