Android P'nin Adı Hangisi Olacak?
Android P hangi tatlı veya şekerleme ismiyle gelecek? İşte eğlenceli tahminlerimiz ve gerçek olma ihtimalleri!
- Zeynel A. Öztürk
Android Oreo, amiral gemilerinin bazılarına hala ulaşmasa da Google'ın mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümü Android P, kapıda. Android'in yeni her sürümü bir tatlı veya şekerleme ismiyle geliyor ve önümüzdeki sürüm, büyük ihtimalle P harfiyle başlayacak. Bu yazımızda bir sonrakinin hangi isimle geleceğini tahmin etmeye çalışacağız. Elimizde iyi ipuçları henüz olmadığından tahminlerimizin biraz da eğlenceli olmasına hazırlıklı olun.
Pop-Tarts: Bir sonraki sürümün adı Pop-Tarts olabilir ancak burada küçük bir sorun var. Orijinal marka adı çoğul ve Android Pop-Tarts kulağa biraz garip geliyor.
Pavlova: Bu kremalı tatlının yeni Android'in adı haline gelme ihtimali, yok sayılmamalı.
Peppermint: Nane bir şekerleme değil bitki ve "Peppermint" ikisi yerine de geçiyor. Yine de çoğu kullanıcının aklına ilk olarak şekerlemenin geleceğini söyleyebiliriz.
PEZ: Avusturya'nın bu küçük tuğla şekilli, yemeye doyum olmayan şekerlemeleri, elbette Android'le birlikte anılabilir.
Popsicle: Buzlu şeker... Kullanıcılara çocukluğunu hatırlatacak, hoş görünümlü bu şekerlemenin tek dezavantajı, Android Lollipop'a biraz benzemesi.
Pancakes: Yeni Android'in ismi, muhtemelen Android Krep olmayacak çünkü bu isim kulağa biraz garip geliyor.
Peanut Brittle (krokan): Telefon üreticilerinin "kırılgan" sözcüğüyle anılmak istemeyeceklerinden eminiz. O halde bu tahmini hemen yok etmeli.
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