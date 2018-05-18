Android P'nin Çentik Desteğinde İlginç Bir Detay

Android P'nin beta sürümünde yapılan bir keşif, "çentik desteğinin" istemeyeceğiniz bir kısıtlama getirdiğini gösterdi!

Android P'nin Çentik Desteğinde İlginç Bir Detay

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