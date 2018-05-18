Android P'nin Çentik Desteğinde İlginç Bir Detay
Android P'nin beta sürümünde yapılan bir keşif, "çentik desteğinin" istemeyeceğiniz bir kısıtlama getirdiğini gösterdi!
Android P, son günlerin çentikli telefonları için destek sunuyor. Ancak çentiğin yanında sadece dört uyarı simgesine yer verilmesi, yeni bir tartışmaya yol açabilir.
Android P'nin beta sürümünde yapılan testler, telefonunuz ister çentikli olsun, ister çentiksiz, en üst kısımda sadece dört uyarı simgesinin görünebildiğini ortaya çıkardı. Beşinci, altıncı ve yedinci uyarılar ise küçük noktalarla belirtiliyor. Bu noktaların içeriklerini ilk bakışta anlayamıyorsunuz.
Android P'nin henüz beta aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Ağustos'ta ortaya çıkması beklenen final sürüme kadar birçok şey değişebilir. Samsung'un Galaxy S9 gibi telefonları çentiksiz olduğundan Samsung, Android'de istediği değişikliği yapabilir.
Çentikli telefonlar için Android P'de yapılan dört simge değişikliği, belki biraz kısıtlayıcı. Ancak yakında çentiksiz, "tamamen ekran" telefonlarla tanışabiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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