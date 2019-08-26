Android'de Uygulamaları Gizlemenin 4 Yolu
Android'de uygulamaları gizlemenin veya kullanımını kısıtlamanın yollarını açıklıyoruz...
Uygulamalarla dolu telefonunuz, dikkatinizi toplamanıza kolayca engel olabilir. Zamanınızı gereksiz harcayan uygulamaları göz önünden kaldırmak, telefon kullanarak geçen zamanı azaltmanın en iyi yollarından bir tanesi.
Android'de uygulamaları gizlemenin veya kullanımını kısıtlamanın yolları var. İşte bunu kendiniz, başkaları veya çocuklarınız için yapmanın yolları.
1. Calculator Vault
Bu pratik araç, telefonunuzdaki herhangi bir uygulamayı bir hesap makinesi uygulaması gibi göstererek gizleyebilliyor. Calculator Vault'e eklediğiniz uygulama kopyalanıyor ve ona sadece Vault'ten ulaşabiliyorsunuz. Uygulamayı Vault'e ekledikten sonra telefonunuzdan kaldırabilir, ona Vault'ten ulaşmaya devam edebilirsiniz.
İndirin: Calculator Vault (ücretsiz)
2. Google Family Link
Google Family Link, çocuğunuzun Android'li telefonunu izlemenize ve takip etmenize izin veriyor. Family Link ile belirli uygulamaları çocuğunuzun telefonundan kaldırmadan gizleyebiliyorsunuz. Uygulama, çocuğunuzun zamanını hangi uygulamalarda geçirdiğini görmenize de izin veriyor.
İndirin: Google Family Link (Ücretsiz)
3. Digital Wellbeing
Uygulamaları gizlemek, size göre abartılı bir önlemse, bunun yerine uygulamalara kısıtlama getirebilirsiniz. Android 9 Pie ve sonrasında bulunan Digital Wellbeing, uygulamaları ne kadar süreyle kullanacağınızı kısıtlamanıza izin veriyor. Digital Wellbeing'i bulamıyorsanız, Play Store'dan yükleyebilirsiniz.
4. Play Store Kısıtlamaları
Ebevenler, Google Play Store'un ebeveyn denetimlerini kullanarak indirme kısıtlamaları oluşturabilirler. Oyunların, uygulamaların, müziklerin ve filmlerin içerik puanlandırmasını seçmenize izin veriliyor. Play Store, bir PIN kilidi ayarlamanıza izin veriyor. Böylece çocuğunuz, ayarlara girip kısıtlamaları kolayca kaldıramıyor.
Ebeveny denetimlerini Play Store > Sol menü > Ayarlar > Ebeveyn denetimleri yolunu izleyerek bulabilirsiniz.
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