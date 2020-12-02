AOC GM200 Gaming Mouse ve GK200 Gaming Keyboard İnceleme

AOC'nin oyunculara özel geliştirdiği GM200 Gaming Fare ve GK200 Gaming Klavye modelleri nasıl, oyunculara yeterli özellikler sunuyorlar mı ve fiyatları neler? İşte AOC GM200 ve AOC GK200 incelemesi.

02 Aralık 2020 20:30

Ercan Uğurlu