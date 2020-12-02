AOC GM200 Gaming Mouse ve GK200 Gaming Keyboard İnceleme

Bu inceleme yazımızda kısa bir süre önce kutusundan çıkarttığımız AOC'nin yeni klavye ve fare seti bizlerle beraber. Bu defa bu ikiliye daha yakından bakacak, hakkında edindiğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.
Öncelikle şunu söyleyerek başlamak lazım: AOC, bildiğimiz gibi monitörleriyle tanınan bir marka. Hem oyunculara özel hem ofis ve ev tipi monitörleriyle bildiğimiz AOC, bir süredir de özellikle oyunculara yönelik geliştirilen AGON serisi ile bir hayli ün yapmıştı. Şimdi artık bu kategorideki çeşitliliğini arttırmak isteyen şirket, bundan sonra klavye ve fare setleriyle de karşımızda olacak.
Bunlardan şu an 200 serisi, 500 serisi ve 700 serisi gibi 3 seri altında birkaç model hazırlayan şirket, zamanla buradaki ağını da genişletecektir. Elimizde de şirketin ilk örneklerinden 200 serisine ait, GM200 fare ve GK200 klavyesi yer alıyor.
200 serisindeki bu modeller giriş segmentine hitap ediyor. Buna ilişkin olarak da fiyatları son derece makul ve böylece klavye / fare setine çok bütçe ayıramayan, ancak iyi bir ekipman sahibi olmak isteyenleri geri çevirmiyor. Şimdi önce bu ikiliyi biraz daha yakından tanıyalım.
AOC GM200 Gaming Mouse İncelemesi
Önce fareden başlayalım. AOC GM200, tasarımıyla gayet ergonomik, avuca tam oturan bir model olurken, sağ ele özel olarak geliştirilmiş bir yapıda olduğunu da söyleyelim. Farenin malzemesi elbette segmente uygun olarak plastik yapıda hazırlanmış. Kenarlarda ise işlemeli kaydırmaz plastik malzeme yer alıyor.
Sağ tarafta başparmağın altına yerleştirilen 2 buton ile hızlıca ileri ve geri geçişlerde bulunabiliyor, üstteki tuş ile de DPI'yı 4200'e kadar 4 kademe halinde çözünürlük ayarlayabiliyorsunuz. Farede scroll tuşu ve iki tık ile beraber toplamda 6 adet tuş yer alıyor; bu da normal kullanım için gayet yeterli.
Kutu açılışında da demiştik, hem GM200 farede hem GK200 klavyede RGB ışıklandırmalar yer alıyor. Bu ışıklandırma ayarlarını ve cihazlarla ilgili diğer tuş ayarlarını AOC'nin G-Tools yazılımı üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu yazılımı da AOC'nin internet sitesinden indirmeniz gerekiyor. Akabinde tüm ayarlarınızı yapabiliyor, hem klavyeyi hem fareyi farklı renk ve efektlerle ışıklandırabiliyorsunuz.
AOC GM200'ün teknik altyapısı ise yine giriş seviyesi için gayet yeterli ölçüde hazırlanmış. Farede Pixart 3519 sensör yer alıyor. Dediğimiz gibi 4200 DPI çözünürlük ile beraber 48 IPS ve 10G hızlanma özellikleri ile birlikte seri bir kullanım sağlayabiliyor. Kullandığımız süre içinde de gayet iyi bir deneyim sağladığını söyleyebiliriz. Hızında, tuşların hassasiyetinde ve çözünürlük miktarı gayet sınıfına uygun ölçüde. Bu arada tuşların 10 milyon tıklamaya göre test edildiğini de söyleyelim.
AOC GK200 Gaming Keyboard İncelemesi
Evet, gelelim şimdi AOC GK200 oyuncu klavyesine. AOC GK200'de bizim de çok sevdiğimiz bir tercihte bulunulmuş ve mekanik hissiyatlı membran switch'lere yer verilmiş. Böylece hissiyat olarak olabildiğince mekanik, ancak membran sessizliği ile birlikte güzel bir klavyeye imza atılmış doğrusu.
Klavyenin boyutları olabildiğince kompakt, ancak tabii ki tam boyutlu bir klavye var karşımızda. Numarik tuş takımı da yerli yerinde dururken, bu modelde ekstra bir multimedya tuşu yer almıyor. AOC, bu ek tuşlara AGK700 klavye modelinde yer vererek seçenekte bulunmuş. Ancak GK200'de 25 tuş anti-ghosting özelliği yer alıyor, bu sayede 25 tuşa kadar aynı anda basabiliyorsunuz.
Ayrıca sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olması da önemli bir diğer detay oluyor. Özellikle sıvı dökülme hadisesi oldukça önemli, zira çokça başımıza gelebiliyor. Bu klavyede de kazara üzerine su döküldüğünde kurtarma imkanınız var, ancak yine de bunu denememekte fayda var. Biz de açıkçası denemedik.
Klavyedeki alt kenarda bulunan manyetik bilek desteği ise tahmin edebileceğiniz gibi gayet işlevsel. Evet, bu model giriş seviyesi bir klavye olduğu için yastıklı bir yüzeye sahip değil, ancak yine de plastik de olsa bu bilek desteği özellikle uzun kullanımlarda işe yarıyor; olması kesinlikle klavyeye artı puan getiriyor.
Dediğimiz gibi bu modelde mekanik hisli membran tuşlara yer verilmiş. Kullanımı sınıfı dahilinde gayet yeterli. Ancak siz derseniz ki Red Switch veya Blue Switch'li bir klavye istiyorum, o halde AOC GK500 ve AOC AGK700 modelleri size daha fazla hitap edebilir.
Sonuç
Elbette her 2 üründen de üst seviye özellikler beklememek gerek. Zira giriş segmentine konumlanıyorlar ve fiyatları da buna göre ayarlanmış durumda. Fiyatları ise GM200 fare 150 TL dolaylarında, GK200 klavye ise 350 TL fiyata sahip. Bu anlamda fiyatlarıyla da kategoride gayet rekabetçi olduklarını söylemek lazım.
Elbette AOC'nin 500 ve 700 serileri ise daha farklı özelliklere sahipler. Böylece giriş, orta ve üst segment ihtiyaçlarını 3 farklı kategori dahilinde sunuyor. O modeller de elimize ulaştığında yine bir incelemede bulunuruz, ancak bugünlük GM200 oyuncu faresi ve GK200 oyuncu klavyesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.
CHIP Online Notu: %85
+ Segmentine uygun tasarım
+ İdeal performans
+ RGB ışıklandırma seçenekleri
+ Bilek desteği
+ Membran tuş takımı
+ Ergonomik
AOC GK200 Gaming Keyboard Teknik Özellikleri
- Switch Türü Membran
- RGB Işıklandırma Var
- Anti-Ghosting 25 Tuş
- Polling Rate 1000Hz, 1ms
- Bağlantı Kablolu, USB 2.0
- Kablo Uzunluğu 1.8 m.
- Boyutlar 447 x 142 x 28 mm
- Ağırlık 808 gr.
AOC GM200 Gaming Mouse Teknik Özellikleri
- Sensör Pixart PWM3519
- Sensör Tipi Optik
- DPI 4200 Real DPI
- IPS 48 IPS
- Hızlanma 10G
- Polling Rate 1000 Hz, 1ms
- RGB Işıklandırma Var
- Tuş Sayısı 6 adet
- Tuş Ömrü 10 milyon tıklamaya kadar
- Bağlantı Kablolu, USB 2.0
- Kablo Uzunluğu 1.8 m.
- Boyutlar 357 x 256 x 13 mm
- Ağırlık 148 gr.
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