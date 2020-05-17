AOC'nin Ödüllü G2 Monitör Serisine Yeni Modeller Eklendi! İşte O Modeller!

Ekran uzmanı AOC, beş yeni Full HD monitörünü piyasaya çıkartıyor: Rekabetçi oyuncuların özlemini çektiği üç kavisli (C27G2ZU, C27G2ZE ve C32G2ZE) ve iki düz model (24G2ZU, 24G2ZE). Yeni monitörler 23.8 inç (60.4 cm) ve 27 inçten (68.6 cm) 31.5 inçe (80 cm) kadar değişen bir yelpazede yer alıyorlar ve nefes kesici özelliklere sahipler: 240 Hz yenileme hızı ve sadece 0.5 ms (31.5 inçlik versiyonu için 1 ms) MPRT, oyun dünyası ile inanılmaz bir "bağlantıda olma" hissi yaratıyor. Ek olarak, bütün modellerde LFC (Low Framerate Compensation - Düşük Kare Hızı Telafisi) destekli FreeSync Premium olduğundan yırtılma ya da tutukluk olmadan, akıcı oyun görselleri sağlanıyor.
E-spor tutkunları için üretildi
Piyasa analisti Newzoo'ya göre, e-spor ve rekabetçi oyunlar alanı hızla büyüyor. Küresel e-spor gelirleri, 2020 yılında 1.1 milyar dolara çıkacak. Bu gelirler 2019 yılında 950 milyon dolardı – bu da % 15.7'lik bir büyüme demek. E-spor izleyicilerinin sayısı da 2020 yılında 495 milyon kişiye ulaşacak. Bu alan hızla gelişirken bir yandan da giderek daha fazla oyuncu, e-sporu çevrim dışı spor alanında yarışmak kadar geçerli görüyor ve rekabetçi oyun alanına giderek daha fazla ilgi duyuyor.
E-spor ana akım seyirciye giderek daha çok ulaşmaya başladıkça daha fazla oyuncu da rekabetçi seviyede ekipmanın cazibesine kapılıyor. 144 Hz yenileme hızı zaten birkaç yıl önce kişisel bilgisayarlarla oynanan oyunlarda standart haline gelmişti. Artık 240 Hz ve üstü monitörler de mobil bilgisayarlarda daha yaygın bir hal almaya başladı.
240 Hz G2 serisi ile tanışın
AOC'nin en yeni kavisli, 27 inçlik ve 31.5 inçlik rekabetçi oyun monitörleri C27G2ZU, C27G2ZE ve C32G2ZE VA panelleri ile donatıldı. Bu paneller 178/178° geniş görüntüleme açıları, inanılmaz yüksek bir kontrast (3000:1) ve geniş bir renk gamı (%120 sRGB, %89 AdobeRGB ve %85 NTSC) sunuyor. 23.8 inçlik modeller 24G2ZU ve 24G2ZE ise, görsel bozukluk olmadan en yüksek yenileme hızını garantileyen TN panellerine sahip. Ayrıca AMD FreeSync Premium desteği de değişken yenileme oranı (VRR) özelliği sayesinde yırtılmayı ve tutukluğu ortadan kaldırıyor.
Yukarıda belirtilen monitörlerin hepsi yalnızca rekabetçi oyunlar gibi yüksek beklentili durumlarda değil, aynı zamanda her tür oyun için de uygun. Geniş renk gamları ve güçlü renkleri, hızlı tepki süreleri ile birleştiğinde, her türlü aksiyonu, RPG, FPS, TPS ya da yarış oyunlarını oldukça sürükleyici hale getiriyor.
Ekipmanınızı seçin
AOC, 23.8 inç ve 27 inç modelleri için iki farklı seçenek sunuyor. "Temel" versiyonda, ZE modelleri 24G2ZE, C27G2ZE ve C32G2ZE bulunuyor. Bunlar öncelikli olarak panele ve panelin teknik özelliklerine ilgi duyan kullanıcılar için hazırlanmış, daha bütçe dostu, daha temel versiyonlar. Ekranlarda temel ergonomik ayarlar için eğilebilen bir ayak bulunuyor. Ayrıca bunlar, daha fazla esneklik için VESA montajına da (örneğin AOC AS110D0 gibi bir monitör koluna) eklenebilirler. Daha iyi donatılmış kardeşleri ZU modelleri 24G2ZU ve C27G2ZU ise, savaş istasyonları için tam bir paket isteyen kullanıcılar için aynı başlangıç özelliklerine sahip, ancak daha kolaylaştırıcı, yüksekliği ayarlanabilir bir ayak, dahili 2x 2W hoparlörler ve 4 portlu bir USB 3.2 hub ile sunuluyor.
Modellerin hepsi, masanın üzerinde zarif bir görünüm ve hatta daha da sürükleyici çoklu monitör kurulumları için cazip, 3 taraftan çerçevesiz bir tasarıma sahip. Düşük Mavi Işık modu ve Flicker-Free teknolojisi uzun turnuvalarda oyuncuların göz sağlığı konusundaki endişelerini gideriyor. HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.2 soketleri, ses girişi ve çıkışı ise çeşitli kaynakların bağlanmasını sağlıyor.
AOC'nin C27G2ZU modeli Mayıs 2020'de 369 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
AOC'nin C27G2ZE modeli Haziran 2020'de 349 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
AOC'nin 24G2ZE, 24G2ZU ve C32G2ZE modelleri ise Temmuz 2020'de sırasıyla 339 USD, 359 USD ve 409 USD tavsiye edilen perakende fiyatlarından piyasada bulunabilecek.
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