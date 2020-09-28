NASA açıkladı: 200 metre uzunluğundaki bir asteroid çok yakından geçecek

NASA, New York'taki Özgürlük Heykeli'nin yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir asteroidin Dünya'ya doğru yaklaştığını açıkladı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, '2020 PM7' adı verilen gök taşı, 29 Eylül Salı günü Dünya'ya en yakın biçimde geçiş sağlayacak.
200 METRE UZUNLUĞA SAHİP BİR GÖKTAŞI YAKLAŞACAK
Yapılan gözlemler neticesinde yaklaşık 200 metre uzunluğa sahip olduğu tahmin edilen devasa kayanın, saniyede 8,3 kilometre gibi bir hızla Dünya'nın yörüngesine doğru ilerlediği kaydedildi. Bu, saatte 29.880 kilometrelik bir hıza denk geliyor ve gök taşının, yaklaşık bir saat içerisinde Dünya çevresinde bir tam tur atabileceği anlamına geliyor.
'2020 PM7' ADI VERİLEN ASTEROİD TEHLİKE OLUŞTURMUYOR
NASA, 2020 PM7 asteroidini "Yakın Dünya Nesnesi" (NEO) olarak kabul etse de, göktaşı gezegenimiz için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. NEO'lar genellikle Dünya'nın yörüngesinden geçen yolları takip etmeleriyle bilinir.
Bu noktada uzay ajansı, gök cismi gezegenimize en yakın konuma ulaştığında, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 7,5 katından fazla bir mesafe olan 2,8 milyon kilometreyi aşacağını ve bu geçişin güvenli olacağını bildirdi.
Dünya'dan 7,5 milyon kilometre veya daha kısa mesafede hızlı hareket eden herhangi bir nesne NASA standartlarına göre "potansiyel olarak tehlikeli" olarak kabul edilse de, bu asteroid Dünya ile temas halinde değil.
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