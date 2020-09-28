NASA açıkladı: 200 metre uzunluğundaki bir asteroid çok yakından geçecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), New York'taki Özgürlük Heykeli'nin yaklaşık iki katı büyüklüğünde '2020 PM7' adı verilen bir asteroidin Dünya'ya en yakın geçişini yapacağını açıkladı...