AppGallery'de Ramazan Kampanyası Başlıyor

AppGallery'nin 12 Nisan - 18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan kampanyasında kullanıcılar, AppGallery üzerinden yaptıkları harcamalar karşılığında ödüller, hediyeler ve puanlar kazanacak. Hem uygulama satın alma hem de uygulama içi satın almaları kapsayan kampanya, kullanıcıların harcamalarını üç farklı kategoride değerlendirerek ekstra puan ve hediye veriyor.
İlk Kez Satın Alma Yapan Kullanıcılara: AppGallery üzerinden ilk kez uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının %100'ünü Huawei Puan olarak geri alacaklar. Örneğin 100 TL harcadıkları takdirde 100 Huawei Puan alacaklar.
Tüm Satın Alma Yapan Kullanıcılara: AppGallery üzerinden uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının %25'ini Huawei Puan olarak geri alacaklar. Örneğin 200 TL harcadıkları takdirde 50 Huawei Puanı alacaklar.
En Fazla Satın Alma Yapan Kullanıcılara: Belirli bir tutarın üzerinde satın alma yapan kullanıcılar, Huawei Puan geri kazanımlarıyla birlikte ekstra Huawei Puan veya Fiziksel Ödüller de kazanacaklar. Kullanıcılar her bir harcama seviyesine ulaştıklarında yeni bir ödül sahibi olabilecekler. Örneğin, bir kullanıcı toplam 150.000 TL harcaması durumunda aşağıdaki ödüllerin tamamını kazanacak.
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