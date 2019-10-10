Apple, Bu Emojiyi Klavyesinden Kaldırdı!

Dünyanın bazı bölgelerinde bulunan kullanıcılar, artık Apple'ın emojileri arasında bu emojiyi göremiyor!

Tayvan Bayrağı Hong Kong'ta Görünmez Oldu

Apple'ın, Hong Kong veya Macau bölgelerini seçen iOS kullanıcıları için Tayvan bayrağını emoji klavyesinden kaldırdığı ortaya çıktı.

Bir yazılım güncellemesiyle yapılan değişiklik Hiraku gibi birkaç yerel web sitesi tarafından fark edildi. Değişiklik, Apple ve diğer birçok Amerikan firmanın Çin ile olan ilişkilerinin karışık olduğunun bir göstergesi. Firma, App Store'da polisin konumunu takip etmeye yönelik bir uygulamaya izin verdiği için Çin'in devlete bağlı bir gazetesi tarafından eleştirilmişti. NBA ve Activision Blizzard'ın da Çin politikiları ile ilişkileri, şu sıralar pek iyi değil. Firma, Çin'in ülke olarak tanımadığı Tayvan'ın bayrağını Hong Kong'da göstermeyerek Çin'in sevgisini kazanmak istiyor gibi görünüyor.

Tayvan bayrağı görünmese de, onu kullanmanın önünde ciddi bir engel yok. Uygulamalarda ve web sitelerinde görünmeye devam eden bayrak, "Taiwan" sözcüklerini kopyalayıp yapıştırdığınızda bayrak olarak görünüyor. Bayrak, Hong Kong veya Macau bölgelerinin dışından gönderildiğinde görünüyor ancak Çin'deki iPhone'larda görünmüyor.

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