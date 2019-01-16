Apple, Geçen Sene 11 Milyon Pil Değiştirdi
Apple'ın geçen sene başlattığı "pil değişim kampanyasında" 11 milyon pil değişimi yapıldığı ortaya çıktı!
Apple'ın yavaşlatma skandalının şirkette kayba yol açtığı, firmanın 2018 rakamlarında göründü.
Daring Fireball'dan John Gruber, 3 Ocak'ta Apple'ın yaptığı bir toplantıdan bilgiler paylaştı. İddiaya göre CEO Tim Cook, toplantıda Apple'ın 2018'de 11 milyon iPhone pili değiştirdiğini söyledi. Bu sayı, normalde iki milyon olması beklenen değişim sayısından oldukça yüksek. Bu fark, iPhone kullanıcılarının önemli bir bölümünün yeni bir telefona geçmek yerine, pili değiştirmekle yetindiğini gösteriyor olabilir.
Apple'ın "cihazları eskiyen pillerden korumak için" iPhone'u haber vermeden yavaşlatmasının ortaya çıkmasının ardından pil değişim hizmeti, 2018'in başında 79 dolar yerine 29 dolara yapılmaya başlanmıştı. Apple kendini her ne kadar savunsa da yaşanan skandal, bazı kullanıcıları iPhone'u yükseltmekten vazgeçirmiş ve pil yenilemeye yönlendirmiş olabilir.
Satışların beklenenin altında kalmasının başka nedenleri de var. iPhone XS ve iPhone XS Max'ın küçük yenilikler sunması, satışları yavaşlatmış olabilir. Apple'ın kullanıcıları yükseltmeye ikna etmek için 2019'un telefonlarına neler ekleyeceği merak konusu.
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