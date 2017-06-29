Apple iPhone 8'de Büyük Sıkıntı!
Apple iPhone 8, daha tanıtılmadan stok problemiyle karşı karşıya. Gelen raporlar, telefonu bekleyenleri üzebilir...
Apple'ın, iPhone'un 10'ıncı yılına özel hazırladığı iPhone 8 akıllı telefonu hakkında son dönemde çok sayıda söylenti ile karşılaştık. Bunların çoğu, iPhone 8'in görünüşünün nasıl olacağına, OLED ekranına ve Touch ID sensörün yerine özeldi. Hatta henüz birkaç saat öncesinde, iPhone 8'in son fotoğrafları ortaya çıkmış ve bu sızıntı, telefonun genişçe bir ekrana sahip olacağını bizlere göstermişti. Ancak yeni gelen haberler, iPhone 8'in ekranından ötürü stok sıkıntısı yaşayabileceğini söylüyor.
Bilindiği gibi Apple'ın iPhone 8'de yer vereceği OLED ekranları Samsung Display üretiyor. Ancak raporlara göre Samsung, panel üretimi konusunda tökezlemiş durumda. Üretim bandını yeterince hızlı çalıştıramayan Samsung Display, bu nedenle Apple'ın beklediği üretim miktarını karşılayamayacak gibi görünüyor. iPhone 8'in tanıtım tarihinin eylül ayı olması da, panel üreticisinin elini zora sokmuş durumda. Bilinene göre, Samsung Display bu hızla çalışırsa ancak 3 veya 4 milyon iPhone 8 sevkiyata hazır hale gelebilecek.
Bu bilgi henüz resmileşmiş değil. Ancak önümüzde daha yaklaşık 3 ay kadar zaman var ve Samsung Display, üretim hızını arttırmak için çeşitli yollar üretecektir kanaatindeyiz.
Ercan Uğurlu
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