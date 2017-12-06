Apple, "İstemeye İstemeye" Ödemeyi Kabul Etti!
Apple, pek istemese de, 15 milyar dolarlık vergi borcunu ödemeyi kabul etmek zorunda kaldı!
Apple, İrlanda'ya ödenmemiş vergileri için 14.6 milyar dolar ödemeyi "istemeye istemeye" kabul etti. 2016'da Avrupa Birliği, Apple'ın Avrupa karını İrlanda üzerinden yönlendiren "sevimli" bir vergi anlaşmasının, benzer vergi oranları Apple'ın rakipleri tarafından kullanılmadığı için yasa dışı devlet yardımı oluşturduğunu söyleyerek yasayı çiğnediğine karar vermişti.
İrlanda bir vergi cenneti gibi davranıyordu; bu aslında yatırımları ve uluslararası şirketleri çekmek için kullandığı bir durum. Örneğin, Amazon ve Lüksemburg arasında yapılan benzer bir anlaşma ile, teknoloji devi orada yaklaşık 1,500 çalışan istihdam ederken aynı zamanda Avrupa operasyonları üzerindeki vergi yükünü yaklaşık yüzde 75 oranında azalttı.
Bu uluslararası vergi cennetleri büyük firmaların normalde kendi ülkelerinde vergiye tabi olacak devasa boyutta paraları kendilerine saklamalarına olanak veriyor.
Apple ise, yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarcı davranıyor. Şirket, Journal gazetesine verdiği demeçte, "İrlanda ile Avrupa Komisyonu tarafından verilen süreçte gayretle ve hızlı bir şekilde çalışan özel bir ekibimiz var" dedi ve ekledi: "Komisyonun tüm kanıtları gözden geçirdikten sonra, Avrupa Birliği Genel Kurulu'nun kararını bozacağına eminiz."
H. Hüseyin Öztürk
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