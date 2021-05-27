Apple, Mac mini İçin Yepyeni Bir Tasarım İçin Çalışıyor Olabilir!

Apple'ın minik bilgisayarı Mac mini, yeni b,ir tasarımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir. Sızıntının kaynağı ise, ünlü isim Jon Prosser.
Apple, geçtiğimiz yılın sonunda Mac mini'yi yeniledi ve içinde Apple M1 çipi bulunan ilk cihazlardan biriyle böylece tanışmış olduk. Bununla birlikte Apple, Mac mini'nin Intel sürümündeki aynı tasarımı yeniden kullandı ve cihazın içinde çok fazla boş alan bıraktı, bu nedenle daha ince bir tasarım yapmak için açık bir şekilde imkanı bulunuyor.
Prosser tarafından yayınlanan görüntüler, yeni Mac mini'nin daha küçük olmasına rağmen daha fazla bağlantı noktasına sahip olacağını gösteriyor.
Resimlerde görülen yeni tasarım, mevcut modelin HDMI, Ethernet ve USB Type-A bağlantı noktalarını koruyor, ancak USB Type-C / Thunderbolt bağlantı noktalarının sayısını ikiye katlayarak dörde çıkarıyor ve aynı zamanda güç bağlantısını da yeni 24 inç iMac için kullanılanın aynısı ile değiştiriyor. Mac mini'nin arkasındaki havalandırma deliği de artık arkada değil, alt kısımda yer alıyor.
Diğer tasarım değişiklikleri arasında, mevcut stand tasarımının yerini alan iki lastik şerit ve kasanın üst yüzeyi için kullanılan pleksiglas tipi bir malzeme yer alıyor. Mevcut tasarım tamamen metal ve gövdenin tamamı aynı renkte, ancak bu yeni yaklaşım iki tonlu bir görünüm olasılığını ortaya çıkarıyor. Prosser, Apple'ın farklı renkleri denediğini söylüyor - ancak henüz bunun kesinlikle olacağını gösteren hiçbir şey bulunmuyor. Yine de birkaç hafta önce sızdırılan iMac ve iddia edilen MacBook Air ile belirlenen tasarım akımına dayanarak, renkli bir Mac mini fikrinin inandırıcı göründüğü söylenebilir.
İddiaya göre diğer bir büyük değişiklik ise iç donanımda gerçekleşecek. Yeni Mac mini'nin, potansiyel olarak maksimum 64 GB RAM'e ek olarak, 10 CPU çekirdeği ve 32'ye kadar GPU çekirdeği ile daha güçlü bir çip seti içereceği söyleniyor.
Yeni çipin Apple M1X olarak adlandırıldığı düşünülüyor ve Mac mini, bu çipin kullanılacağı tek cihaz değil. Prosser daha önce, 7 Haziran'da WWDC'de Mac mini gibi özellik yapılandırmalarına benzer bir paketle bir MacBook Pro duyurusunun gelebileceğinden bahsetmişti. Henüz çok fazla detay bulunmuyor ancak şu ana kadar sadece 13 inçlik MacBook Pro yenilendi ve 16 inçlik modelin daha güçlü bir işlemciye sahip olması mantıklı olacaktır.
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