Apple, Mac mini İçin Yepyeni Bir Tasarım İçin Çalışıyor Olabilir!

Apple, Mac mini için yepyeni bir tasarım üzerinde çalışıyor olabilir. Dahası, yeni Mac mini'nin sunacağı özellikler de mevcut modelin çok üzerinde olacak gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
Apple'dan, Mac mini İçin Yepyeni Bir Tasarım
Jon Prosser

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