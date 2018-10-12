Apple Mac satışları rakiplerin gerisine düştü!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Korsanlar

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim