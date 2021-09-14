Apple Watch Series 7 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı İçeride...

Apple'ın temel akıllı saat tasarımı, 2015'teki ilk çıkışından bu yana büyük ölçüde değişmeden kaldı, ancak artık yavaş yavaş değişim çanları çalıyor gibi görünüyor. Bugün tanıtılan Apple Watch Series 7, uzun süredir beklenen, daha büyük 41mm ve 45mm kasalara sahip iki modelden oluşuyor. Ekranlar, daha parlak ve daha dayanıklı. Daha çok renk seçeneği de sunuluyor.
Apple Watch Series 7, toza dayanıklılık standardı IP6X olan ilk Apple akıllı saati. Bu sayede, örneğin tırmanışlarda veya deniz kıyısında daha rahat kullanılabilecek gibi görünüyor. Ekran daha sağlam, ancak outdoor için üretilen özel güçlü ve sağlam saatlerle de karıştırmamak gerekli.
Teknik açıdan bakıldığında Apple Watch Series 7'de çok fazla yenilik yok. Güncellemelerin çoğu yeni watchOS 8 ile ilgili. Kişisel spor takibi ve elektrikli bisiklet desteği açısından yenilikler getiriyor ve kaydırma ile yazılabilen bir klavyeye sahip. Uyku sırasında nefes takibi de yapabiliyor.
Apple Watch Series 7 399 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Daha düşük modeller olan Apple Watch SE ve Watch Series 3 sırasıyla 299 ve 199 dolar fiyat etiketine sahip. Kolunuzdaki Apple saatten memnunsanız ama daha büyük bir ekranı olsun istiyorsanız, ilginizi çekebilir...
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