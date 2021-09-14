Apple Watch Series 7 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı İçeride...

Apple Watch Series 7 resmi olarak tanıtıldı. İşte daha büyük ekranlı ve daha dayanıklı yeni Apple Watch serisinin özellikleri ve fiyatı...

Apple Watch Series 7 tanıtıldı

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