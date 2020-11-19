Apple'dan Yeni App Store Sürprizi Geldi! (Ama Herkese Değil)

Apple'ın, Fortnite geliştiricisi Epic Games ile yaşadığı App Store sorunu, bir süre önce mahkemeye taşınmıştı ve halen devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Epic Games, Fortnite uygulaması içerisinden yapılan oyun içi satın alımlarda Apple'a komisyon ödememe üzerine bir sistem geliştirmiş ve Apple da, doğal olarak bu durumdan pek memnun kalmamıştı. Hemen ardından da Fortnite, App Store'dan kaldırıldı. Epic Games ise, konuyu mahkemeye taşıdı.
Apple, App Store'dan indirilen uygulamalar için, geliştiricilerden yüzde 30 oranında komisyon alıyor. Buna, uygulama içi satın alımlar da dahil.
Şimdiyse Apple, "Küçük İşletme Programı" (Small Business Program) adı altında, yeni bir programı başlatacağını duyurdu. Bu programa dahil olan geliştiriciler, yüzde 30 yerine yüzde 15 komisyon ödeme imkanına sahip olacak. Ancak programa dahil olmak için ön şart, geliştiricilerin satışlardan yıllık 1 milyon doların altında gelir elde etmiş olması. Programın 1 Ocak 2021'de başlayacağı düşünülürse, programa dahil olmak için 2020 yılı boyunca bahsi geçen gelir miktarını aşmamak gerekiyor. Tabii ki bu bu miktara, uygulama içi satın alımlar da dahil.
Şimdilik Küçük İşletme Programı hakkında bilinenler bu kadar. Apple'ın Aralık ayında daha fazla detayı geliştiricilerle paylaşması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın