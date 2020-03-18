Apple, Yeni iPad Pro Modellerini Çin'de "resmen" Sızdırdı

Apple, resmi Çin web sitesinde yeni iPad Pro modellerini ortaya çıkarttı. Peki, yeni iPad Pro modelleri hangileri?

  • Ercan Uğurlu
Apple, Yeni iPad Pro Modellerini "Resmen" Sızdırdı

Apple'ın yakında yeni iPad Pro modellerini piyasaya süreceği artık bir sır değil, zira şu an satışta olan modeller neredeyse 1,5 yaşında. Yeni modellerle ilgili çok fazla sızıntı geldiği de doğru, ancak şu ana kadar Apple'dan net bir bilgi gelmiş değil. Ta ki, bugüne kadar...

Apple'ın Çin resmi web sitesinde yer alan iPad kullanım kılavuzunda, "yanlışlıkla" 4 yeni iPad Pro modeli ortaya çıktı.  Görünen modellerin tam listesi şöyle:

  • 11 inç iPad Pro Wi-Fi: A2228 ; CMIIT Kimliği: 2019AJXXXX
  • 11 inç iPad Pro Cellular: A2231 ; CMIIT Kimliği: 2019AJXXXX
  • 12.9 inç iPad Pro Wi-Fi: A2229 ; CMIIT Kimliği: 2019AJXXXX
  • 12.9 inç iPad Pro Cellular: A2233 ; CMIIT Kimliği: 2019AJXXXX

Sızan listeye baktığımızda, A2228, A2231, A2229 ve A2233 şeklinde 4 modelin birden yakında tanıtılacağını söylemek mümkün. Ancak Wi-Fi ve Hücresel veri destekli olmak üzere toplamda 2 yeni iPad tanıtacak olan Apple, 11 inç ve 12.9 inç modelleriyle yakında Apple fanlarının karşısına çıkacak

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