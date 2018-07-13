Apple, yeni MacBook Pro'larını tanıttı!
Apple, MacBook Pro dizüstü bilgisayar serisini, 2018 modelleri ile güncelledi. İşte yeni MacBook Pro'lar ve özellikleri.
Apple'dan beklenen hamle geldi ve şirket, MacBook Pro dizüstü modellerini güncelledi. 2018 model yeni MacBook Pro'lar, Intel'in sekizinci nesil işlemcilerini kullanıyor ve 32GB'a kadar RAM desteği sunuyor.
İki farklı ekran boyutu ile gelen yeni MacBook Pro modellerinden ilki, 15 inç ekrana sahip. Bu laptop, 6 çekirdekli Intel Core i7 veya Core i9 işlemcilerden birini kullanıyor; 32 GB'a kadar DDR4 RAM desteğine sahip. Grafik gücünü 4GB bellek ile gelen Radeon Pro yongasından alan yeni MacBook Pro 15 inç, seçeneğe göre 4GB'a kadar uzanan boyutlarda dahili depolama alanına sahip. True Tone ekran teknolojisi ile gelen laptop'ta aynı zamanda Apple T2 yardımcı yongası da yer alıyor; Touch ID destekli Touch Bar dikkat çekiyor.
Yeni MacBook Pro 13 inç ise, gücünü Intel'in dört çekirdekli Core i5 ya da Core i7 işlemcilerinden alıyor; yine 32GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Grafik yongası olarak, tümleşik Intel Iris Plus 655 tercih edilmiş. Depolama alanı, 2TB'a kadar SSD ile yükseltilebiliyor. True Tone ekran teknolojisi, Apple T2 yardımcı yongası ve Touch ID destekli Touch Bar da yeni MacBook Pro 13 inç üzerinde yerlerini alıyor.
Her iki model de şu anda satışa çıkmış durumda. Ayrıca bu laptop'larla birlikte, yeni deri kılıflardan birini satın alma şansına da sahipsiniz.
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