Apple, yeni MacBook Pro'larını tanıttı!

Apple, MacBook Pro dizüstü bilgisayar serisini, 2018 modelleri ile güncelledi. İşte yeni MacBook Pro'lar ve özellikleri.

Apple, yeni MacBook Pro'larını tanıttı!

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