Apple, Yüzde 40 İhtimalle Netflix'i Satın Alabilir

Yeni bir iddiaya göre Apple, video işinde çok büyük bir adım atmak üzere olabilir!

Apple, Yüzde 40 İhtimalle Netflix'i Satın Alabilir

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