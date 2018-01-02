Apple, Yüzde 40 İhtimalle Netflix'i Satın Alabilir
Yeni bir iddiaya göre Apple, video işinde çok büyük bir adım atmak üzere olabilir!
Apple'ın 2018'de kendi paralı video hizmetini sunacağına dair iddialara karşın analistler, firmanın Netflix'i satın almayı deneyebileceğini ileri sürdürdüler.
Citi analistleri Jim Suva ve Asiya Merchant'a göre Apple'ın Netflix'i satın alma ihtimali "yüzde 40". Analistlere göre Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni kurumsal vergi kesintisinden de faydalanıp böyle bir satın alma yapabilir. Analistler, Apple'ın bugüne kadar büyük vergilerden kaçınmak için elindeki nakdi ABD'ye döndürmekten uzak durduğunu, ancak yeni vergi reformu sayesinde elindeki nakdi kullanabileceğini söylüyor. Firmanın nakit rezervinin yüzde 90'ı, denizaşırı bölgelerde bulunuyor.
Apple'ın iTunes hizmeti büyük bir kullanıcı kitlesine sahip ancak kullanıcılar şu sıralar sevdikleri dizileri Netflix, Amazon ve Hulu'dan izlemeyi tercih ediyorlar. Eylül 2017'de ortaya çıkan raporlar, Apple'ın Kaliforniya'daki Culver Stüdyoları için 1 milyar dolar dökeceğini söylemişti. Google'ın YouTube'u şu an kendi TV dizilerini yayınlarken Amazon, "Manchester by the Sea" ile Oscar'ları kazanmayı başarmış durumda.
Apple, Hollywood'daki iddiasını korumak üzere Jamie Erlicht ve Zack Van Amburg ikilisini bünyesine katmıştı. İddialara göre firma, Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston'un yer aldığı yeni bir TV dizisi çekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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