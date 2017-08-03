Apple'dan iPhone 8 Açıklaması Geldi
iPhone 8'in eylül ayına yetişmeyeceği iddialarına, Apple'dan nihayet cevap geldi!
Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 8 modeli için çok sayıda tahmin ve iddia var. Telefonu teknik özelliklerinden, neler sunacağına kadar çok sayıda söylentilerin yanı sıra, telefonun söylendiği gibi eylül ayına yetişmeyeceği de bir diğer tartışmalı konu. Hatta söylentilerde, iPhone 8'in ekim, kasım ve hatta 2018'in başına kadar gelmeyeceği de yer alıyordu. Fakat Apple'dan gelen açıklama, endişeleri ortadan kaldıracak türden.
Apple CEO'su Tim Cook'un yaptığı açıklamaya göre iPhone 8, geç kalmayacak. Bu da telefonun beklendiği gibi eylül ayında piyasada olacağına dair en güçlü işareti bize veriyor. Elbette bunun yanı sıra iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ı da bu tarihte görebileceğiz.
Telefonun teknik detaylarına ilişkin de çok sayıda bilgi mevcut. Bunlar arasında iPhone 8'de AR, yani arttırılmış gerçeklik teknolojisinin yer alacağı da bulunuyor. Bilindiği gibi Apple, iOS11'de kullanımda olan iPhone'larda AR geliştiricilerine kapıları açıyor. Buna bağlı olarak iPhone 8'de yer alan kameraların da bu teknolojiyle geleceği sızmış durumda. Elbette tüm bunları ve daha fazlasını, iPhone 8 tanıtımında göreceğiz.
iPhone 8 ile ilgili tüm bilgilere buradan erişebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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