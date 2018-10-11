Apple'dan "Korsanlık" İddiasına Yanıt!
Apple, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne çarpıcı bir mektup yollayarak, "korsanlık" iddialarına yanıt verdi.
Apple; Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne yolladığı mektupta, Çinlilerin kendilerine ait verileri çaldığı yönündeki iddiaları reddetti. Bloomberg tarafından ortaya atılan iddialar Apple ve Amazon'un Çinli korsanların hedefi olduğu yönündeydi.
Amerika Birleşik Devletleri kendilerine özellikle seçim döneminde yöneltilen Rus hacker saldırıları konusunda sonrasında fazlasıyla hassas. Bloomberg, Uzak Doğu ülkesinde üretilen; Apple ve Amazon tarafından kullanılan mikro çiplerin içerisine bir çeşit "Truva Atı" çipi yerleştirildiğini iddia etmişti. Söylentilere göre bu donanımsal Truva Atı sayesinde Apple ve Amazon'un sunucularına sızılmış ve dünya çapındaki kullanıcıların mahremiyetleri ihlal edilmişti.
İki firma da iddiaları 4 Ekim 2018 tarihinde yalanlamışlardı. Apple basit bir yalanlama ile yetinmedi ve 8 Ekim 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne bir mektup yolladı.
Mektuptaki en önemli ögeleri paylaşmak istiyoruz. Apple Bilgi Güvenliği Departmanı'nın zirvesinde yer alan George Stathakopoulos iddiaları kesin bir dille yalanlarken, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir Apple cihazında korsanların işini kolaylaştıracak bir yonga bulunmamaktır. Müşterilerimizin mahremiyetlerinin ihlal edildiği iddiası da gerçeği yansıtmıyor. İddiaların aksine FBI'ya uyarıda bulunmadık ve FBI da bizimle iletişime geçmedi."
Söz konusu mektup Güney Dakota Senatörü Bill Nelson, Florida Eyaleti Senatörü Frank Pallone ve Oregon Senatörü Greg Walden'a, Kongre'ye iletilmesi amacıyla gönderildi.
Barış Terun
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