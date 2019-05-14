Apple'ın 2019 Yılı iPhone'ları İçin Yeni Bilgiler
Apple'ın 2019 yılı sonuna doğru tanıtacağı yeni iPhone'lar için yeni bir rapor daha yayınlandı. Raporda oldukça önemli iddialar var!
- Ercan Uğurlu
Apple tarafından eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone'larda birtakım yeni özellikler olacağı kesin. Ancak bunların bir kısmı, Android ekosisteminde halihazırda yer alan pek çok akıllı telefonda mevcut. Elbette bu, bunların Apple için yeni özellikler olduğu anlamını değiştirmiyor. Peki, Apple'ın 2019 yılı iPhone'larında neler göreceğiz?
Bloomberg'in yayınladığı yeni rapora göre yeni iPhone'larda kablosuz ters şarj özelliği yer alacak. Bu sayede iPhone'un üzerine bir başka kablosuz şarj desteği gösteren cihazı yerleştirdiğinizde, şarj edebileceksiniz.
Öte yandan kamera modülünde de bir güncellemede bulunacak olan Apple, yeni iPhone'larda ek bir kameraya daha yer verecek. Böylece gelişmiş zum yeteneği ile ultra geniş açılı lens kamera dizilimine yerleşecek. Bilindiği gibi Apple'ın bu senenin "yıldızı" iPhone XS Max, çift kameraya yer veriyor ve bunların biri geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorken, bir diğeri 2x optik zumlu telefoto görevi görüyor. Bu arada iPhone XS Max'in başlangıç fiyatının 10799 TL olduğunu da hatırlamakta fayda var.
Raporda yer alan bilgilere göre, kamera güncellemesinde yalnızca donanımda değil, yazılım anlamında da yenilik yapacak olan Apple, bir "otomatik düzeltme özelliği" üzerinde çalışıyor. Buna göre, fotoğrafların yanlışlıkla kesilmesi durumunda, karede aslında yer alan insanların fotoğrafa geri yüklenmesi amaçlanıyor. Bu özelliğin ne olduğu, nasıl çalışacağı pek belli değil; gizemini koruyor.
Bunlara ilave olarak yeni iPhone'larda Apple'ın yeni işlemcisini kullanacağı bilgisini daha önce sizlerle paylaşmıştık. A13 Bionic işlemciden güç sağlaması beklenen yeni iPhone'lar, bakalım başka ne gibi "şaşırtıcı" özellikler içerecek. Özelliklerini bilemeyiz ancak, fiyatı ile şaşırtacağı şimdiden kesin gibi.
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