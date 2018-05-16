Apple'ın Arabalarında Son Durum Ne?
Apple'ın otonom araba filosu sokaklarda dolaşıyor. Peki ama dev şirketin araba projesinde son durum ne; Apple ne yapmak istiyor?
Apple'ın otonom araba programı yıllardır korunan en büyük sırlardan biriydi. Ancak Kaliforniya caddelerinde görülen arabalar ile bu sır artık ortaya çıkmışken, Apple'ın bu filosu ile ne yapmayı planladığı veya neden bu kadar yavaş ilerlediği halen belli değil.
Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi sayesinde Apple'ın şu anda 55 aracı bulunduğu (Ocak ayında bu sayı 27 idi) biliniyor ve bu araçlar, önlem olarak insan sürücüler ile kamusal yollarda otonom testler yapıyor. Ayrıca firmanın, güvenlik sürücüsü olarak çalışma sertifikası bulunan 83 sürücüye sahip olduğu da biliniyor. İlginç bir şekilde Apple, Kaliforniya'nın yeni tamamen sürücüsüz otonom test sürüşü için henüz başvurmuş değil.
Yani Apple'ın arabalara ve sürücülere sahip odluğunu biliyoruz ancak bunlar ile ne yaptığını bilmiyoruz. Kaliforniya kanunları, otonom sürüş testlerinde insan sürücülerin müdahale etmeleri gereken her durumun raporlanmasını istiyor. Apple, test için iznini 2017 Nisan tarihinde almış olmasından dolayı 2019 Ocak tarihine kadar bu raporlardan birini sunmak zorunda değil.
Şu anda baskın olarak var olan düşünce, "Apple Car"ın kamuya satışa sunulmasından ziyade, firmanın teknolojisinin diğer araba üreticilerine lisanslanacağı yönünde. Ancak bu yaklaşım, şimdiye kadar kendi donanımını sunmayı tercih etmiş olan firma için oldukça ters gözüküyor...
Levent Öztürk
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