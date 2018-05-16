Apple'ın Arabalarında Son Durum Ne?

Apple'ın otonom araba filosu sokaklarda dolaşıyor. Peki ama dev şirketin araba projesinde son durum ne; Apple ne yapmak istiyor?

Apple'ın Arabalarında Son Durum Ne?

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