Apple'ın Safari Açığını Google Buldu!

Google, Apple'ın web tarayıcısı Safari'de birkaç güvenlik açığı buldu; üstelik bu açıklar hala Safari'de olabilir!

Google, Safari'de Güvenlik Açığı Buldu

Google, Apple'ın web tarayıcısı Safari'de birden fazla güvenlik açığı keşfetti. Açıkların geçen sene ağustos ayında Apple'a bildirildiği ve Apple'ın bunları onardığı iddia ediliyor.

Güvenlik açıkları, Safari'nin "Akıllı İzleme Engelleme" işlevinde bulundu. Google'ın bulut takımının raporuna göre Safari'deki açıklar nedeniyle toplam beş farklı saldırı gerçekleştirilebiliyor. Google'ın araştırmacıları, İzleme Engelleme platformunun ziyaret edilen web sitelerini kaydetme yöntemi nedeniyle kişisel verileri ortaya çıkardığını söylüyor.

Kullanıcıları izlenmeden korumayı amaçlayan bir işlevin tam tersini yapıp, verilerinizi kendi eliyle teslim etmesi, Apple için çok şanssız görünen bir durum olsa gerek. Başta da söylediğimiz üzere açıklar, şu an itibariyle kapatılmış durumda. Bununla birlikte Google Chrome mühendislik direktörü Justin Schuh, geçtiğimiz günlerdeki bir tweet'inde bu açıkların aslında tam olarak onarılmadığını söyledi ve Safari'nin "Akıllı İzleme Engelleme" işlevini şimdilik kapatmanızı önerdi.

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