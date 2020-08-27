Araştırma ortaya koydu! Kadınlar neden koronavirüse karşı daha dayanıklı?

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'de ortaya çıkan bugün ise küresel bir salgına dönüşen koronavirüs Dünya genelinde 24 milyondan fazla insana bulaşmış durumda.Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 826 binin üzerinde. Virüsün ortaya çıkmasından bu yana erkeklere bulaşma riski kadınlardan daha fazla. Peki kadınlar neden koronavirüse karşı daha dayanıklı?
Bu sorunun yanıtı ABD'de Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki öncülüğünde yürütülen çalışmanın ayrıntıları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ölüm vakalarının yaklaşık yüzde 60'ını erkeklerin oluşturduğunu tespit etti.
NEDENİ T LENFOSİTLERİ
Uzmanlar kadın ve erkeklerin bağışıklık sistemindeki farklılıkları araştırdı. Kadınların, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi "T lenfositleri"ne sahip olduğunu ve bunların bağışıklığı kuvvetli kılabilecek bir tepki oluşturduğunu ortaya koydu.
28 Mart'ta Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, Formsanté'ye özel verdiği röportajda erkeklerde ölüm oranının kadınlarda daha fazla olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:
ERKEKLERDE ÖLÜM KADINLARA ORANLA NEDEN DAHA FAZLA?
Bunlar elimizdeki veriler. Ölenlerin toplam sayısı içinden çıkan gözlemsel bir sonuç. Bilinen gerçek şu ki; normal hayatta erkek, kadın ile kıyaslandığında 8-10 yıl az yaşar. Sigara, stres yükü, stresle mücadelede kadınlara oranla daha az başarılı olmaları, kilo fazlalığı, kötü beslenme koşulları, testosteron/östrojen hormonlarının farklı etkileri bu durumda olası sebepler. Erkeklerin Covid-19'a karşı immün yanıtı farklı. Kadınlar normal dünyada otoimmün hastalıklara çok yakalanırken, Covid-19'da bu durum işe yaramış görünüyor.
T LENFOSİTLERİ NEDİR?
Wikipedia'da yazan bilgilere göre; T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır.
- Sitotoksik T hücreleri (CD8+) enfekte hücreleri, tümör hücrelerini ve organ nakli ile gelen hücreleri yok eder. Bu hücreler 'öldürücü' veya sitotoksik hücrelerdir, zira tanıdıkları antijenler gösteren belirli hücreleri hedef alır, yok ederler.
- Yardımcı T hücreleri (CD4+) bağışıklık yanıtında 'aracı' hücrelerdir. Etkinleştirildiklerinde, hızla çoğalıp sitokinler salarlar ki bu sitokinler efektör lenfosit fonksiyonunu düzenler veya 'yardım eder'. HIV enfeksiyonunun hedeflerinden biri olarak tanınırlar ve CD4+ T hücrelerinindeki azalma AIDS'e yol açar. Bazı yardımcı T hücreleri, bir antijen vücuttan çıkarıldığında, bağışıklık yanıtını kapatan sitokinler salgılarlar.
- Düzenleyici T hücreleri (CD4+CD25+), supresör T hücreleri olarak da bilinirler. Bu hücreler bağışıklık sisteminin etkinleşmesini bastırır ve bağışıklık sistemi homeostazını korurlar. Düzenleyici T hücrelerinin uygun biçimde görev yapamamaları durumunda otoimmün hastalıkları oluşabilir.
- T bellek hücreleri: Hastalıkları bir kere geçirdikten sonra o hastalıkla tekrar karşılaşılması durumunda antikorların hızlı üretilmesini sağlar.
TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM
26 Ağustos tarihinde açıklanan verilere göre 24 saat içerisinde yapılan 100.109 yeni test sonucunda 1.313 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının sayısı ise 20 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 1.002 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 239.797'ye yükseldi.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve can kaybı sayıları şu şekilde: 262.507 toplam vaka, 6.183 toplam can kaybı.
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