Araştırma ortaya koydu! Kadınlar neden koronavirüse karşı daha dayanıklı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığın kadınlara oranla erkeklerde çok daha fazla etkili olmasının hep merak ediliyordu. Kadın ve erkeklerin bağışıklık sistemindeki farklılıkları araştıran uzmanlar nedenini açıkladı. Peki kadınlar neden koronavirüse karşı daha dayanıklı?